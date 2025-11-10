Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sendetermine 2025 für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": So sehen Sie den Märchen-Klassiker im Fernsehen und im Stream

Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an - eine Szene aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Bild: -/Degeto/WDR/dpa/Archivbild
Diente als Filmkulisse: Schloss Moritzburg. Bild: Thomas Kaufmann
Sendetermine 2025 für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": So sehen Sie den Märchen-Klassiker im Fernsehen und im Stream
Für viele gehört sie einfach zu Weihnachten: Die deutsch-tschechische DEFA-Verfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" startet am 16. November in die diesjährige TV-Saison - und läuft allein an den Feiertagen achtmal im Fernsehen.

Prag.

Der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erfreut sich 50 Jahre nach seiner Entstehung ungebrochener Beliebtheit. "Das ist immer der meistnachgefragte Titel", sagte der Leiter des Nationalen Filmarchivs in Prag, Michal Bregant, der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit der Defa-Stiftung hat das Archiv die Lizenzrechte an der Kooperation von Filmstudios der DDR und der Tschechoslowakei geerbt. Wie auch in Deutschland gehört der Kultfilm in Tschechien und Norwegen längst fest zum Fernsehprogramm an Weihnachten.

Sendetermine 2025 für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Überblick

Hier läuft der Märchenklassiker im Fernsehen
DatumUhrzeitFernsehsender
Sonntag, 16.11.202515.35-17.00Das Erste
Sonntag, 23.11.202514.35-16.00WDR
Sonntag, 30.11.2025 (1. Advent)15.35-17.00SWR
Sonntag, 07.12.2025 (2. Advent)16.25-17.50RBB
Sonntag, 14.12.2024 (3. Advent)17.25-18.50MDR
Sonntag, 21.12.2025 (4. Advent)12.15-13.35HR
Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend)12.50-14.15Das Erste
Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend)15.00-16.20BR
Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend)16.25-18.00NDR
Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend)20.15-21.35WDR
Donnerstag, 25.12.2025 (1. Weihnachtsfeiertag)15.25-16.50Das Erste
Donnerstag, 25.12.2025 (1. Weihnachtsfeiertag)16.30-17.55One
Freitag, 26.12.2025 (2. Weihnachtsfeiertag15.00-16.25MDR
Freitag, 26.12.2025 (2. Weihnachtsfeiertag)16.30-17.55rbb
Samstag, 27.12.202510.00-11.25SWR
Sonntag, 28.12.202512.00-13.30Kinderkanal
Mittwoch, 31.12.2025 (Silvester)12.40-14.05ONE
Mittwoch, 31.12.2025 (Silvester)13.55-15.20HR
Dienstag, 06.01.2026 (Heilige Drei Könige)11.15-12.50BR

(alle Sendetermine ohne Gewähr)

Amazon Prime, Netflix & Co.: Auf diesen Streaming-Portalen könnt ihr den Filmklassiker ebenso anschauen

Auch etliche Streamingdienste  haben "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Angebot.

So sehen Prime-Kunden bei Amazon Prime Video den Film kostenfrei. Gleiches gilt für alle diejenigen, die über ein Netflix-Abo verfügen. Zum entsprechenden Stream geht es hier. Auch bei RTL+ kann man sich den Film online anschauen.

(Funktionalität der Verlinkungen ohne Gewähr. Stand: 10. November 2025)

Winterausstellung auf Schloss Moritzburg ab 21. November

Ein Muss für Aschenbrödel-Fans ist schließlich auch die Winterausstellung auf Schloss Moritzburg. Vom 21. November 2025 bis zum 1. März 2026 werden originale Kostüme, Fanobjekte, Requisiten und mehr gezeigt. (tka mit dpa)

 

