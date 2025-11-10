Sendetermine 2025 für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": So sehen Sie den Märchen-Klassiker im Fernsehen und im Stream

Für viele gehört sie einfach zu Weihnachten: Die deutsch-tschechische DEFA-Verfilmung von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" startet am 16. November in die diesjährige TV-Saison - und läuft allein an den Feiertagen achtmal im Fernsehen.

Prag. Der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erfreut sich 50 Jahre nach seiner Entstehung ungebrochener Beliebtheit. "Das ist immer der meistnachgefragte Titel", sagte der Leiter des Nationalen Filmarchivs in Prag, Michal Bregant, der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit der Defa-Stiftung hat das Archiv die Lizenzrechte an der Kooperation von Filmstudios der DDR und der Tschechoslowakei geerbt. Wie auch in Deutschland gehört der Kultfilm in Tschechien und Norwegen längst fest zum Fernsehprogramm an Weihnachten.

Sendetermine 2025 für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Überblick

Hier läuft der Märchenklassiker im Fernsehen Datum Uhrzeit Fernsehsender Sonntag, 16.11.2025 15.35-17.00 Das Erste Sonntag, 23.11.2025 14.35-16.00 WDR Sonntag, 30.11.2025 (1. Advent) 15.35-17.00 SWR Sonntag, 07.12.2025 (2. Advent) 16.25-17.50 RBB Sonntag, 14.12.2024 (3. Advent) 17.25-18.50 MDR Sonntag, 21.12.2025 (4. Advent) 12.15-13.35 HR Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend) 12.50-14.15 Das Erste Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend) 15.00-16.20 BR Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend) 16.25-18.00 NDR Mittwoch, 24.12.2025 (Heiligabend) 20.15-21.35 WDR Donnerstag, 25.12.2025 (1. Weihnachtsfeiertag) 15.25-16.50 Das Erste Donnerstag, 25.12.2025 (1. Weihnachtsfeiertag) 16.30-17.55 One Freitag, 26.12.2025 (2. Weihnachtsfeiertag 15.00-16.25 MDR Freitag, 26.12.2025 (2. Weihnachtsfeiertag) 16.30-17.55 rbb Samstag, 27.12.2025 10.00-11.25 SWR Sonntag, 28.12.2025 12.00-13.30 Kinderkanal Mittwoch, 31.12.2025 (Silvester) 12.40-14.05 ONE Mittwoch, 31.12.2025 (Silvester) 13.55-15.20 HR Dienstag, 06.01.2026 (Heilige Drei Könige) 11.15-12.50 BR

(alle Sendetermine ohne Gewähr)

Amazon Prime, Netflix & Co.: Auf diesen Streaming-Portalen könnt ihr den Filmklassiker ebenso anschauen

Auch etliche Streamingdienste haben "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Angebot.

So sehen Prime-Kunden bei Amazon Prime Video den Film kostenfrei. Gleiches gilt für alle diejenigen, die über ein Netflix-Abo verfügen. Zum entsprechenden Stream geht es hier. Auch bei RTL+ kann man sich den Film online anschauen.

(Funktionalität der Verlinkungen ohne Gewähr. Stand: 10. November 2025)

Winterausstellung auf Schloss Moritzburg ab 21. November

Ein Muss für Aschenbrödel-Fans ist schließlich auch die Winterausstellung auf Schloss Moritzburg. Vom 21. November 2025 bis zum 1. März 2026 werden originale Kostüme, Fanobjekte, Requisiten und mehr gezeigt. (tka mit dpa)