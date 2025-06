Für „Vogue“-Sensation kehrt Bill Kaulitz zu seinen ostdeutschen Wurzeln zurück

Bill Kaulitz hat Geschichte geschrieben: Er ist der erste deutsche Mann, der allein auf dem Cover von „Vogue Germany“ posiert. Für das Shooting kehrte der „Tokio Hotel“-Star in seine ostdeutsche Heimat zurück.

Loitsche. Es ist so etwa wie der Ritterschlag in der Modebranche: Normalerweise ziert das Cover der „Vogue Germany“ eine Frau. Bislang hatte nur der britische Bond-Darsteller Daniel Craig die Ehre, als Mann allein auf diesem Titel abgelichtet zu sein. Das war 2008. Doch nun hat es ein Ostdeutscher geschafft, der seinen späteren Höhenflug mit „Tokio Hotel“ im kleinen Dorf Loitsche in Sachsen-Anhalt gestartet hatte.

In einem Clip auf Instagram hält Bill Kaulitz das Cover der Juli/August-Ausgabe der „Vogue Germany“ freudestrahlend in die Kamera. „Ich bin aufgeregt“, sagt er. „Wir haben das Cover bei mir in meiner Heimat geschossen, in Loitsche.“ In diesem 1000-Einwohner-Ort bei Magdeburg sind die Kaulitz-Zwillinge aufgewachsen. Bill posiert in der Fotostrecke unter anderem vor einem Tagebau-Bagger auf einem Salzberg, vor einer Bahnhaltestelle und einem Garagenkomplex. Auf einem Bild ist er in einem DHL-Shirt der Luxusmarke „Vetements“ zu sehen.

Bill ist für das Shooting an Orte seiner Kindheit zurückgereist. In einem Clip auf TikTok erzählt er, dass das wirklich so ein Moment gewesen sei, in dem sich der Kreis geschlossen habe. Auf dem Salzberg hinter dem Haus seiner Kindheit, „wo ich aufgewachsen bin und wo ich früher in der Vogue herumgeblättert habe“, entstand das Titelbild, auf dem Bill in einem schwarzen Outfit des Berliner Labels „GmbH“ posiert. „Nie im Leben hätte ich mir erträumen lassen, dass ich irgendwann mal auf diesem Berg dahinter stehe und das Cover fotografiere.“ Auch 20 Jahre danach sei das noch immer surreal. „Ich freue mich sehr darüber“.

Auf dem Cover der Juli/August-Ausgabe der deutschen „Vogue“ steht Bill Kaulitz Modell für den „German Style“. Bild: Frederike Helwig/Vogue Germany Foto: Sreenshot/Frederike Helwig/Vogue Auf dem Cover der Juli/August-Ausgabe der deutschen „Vogue“ steht Bill Kaulitz Modell für den „German Style“. Bild: Frederike Helwig/Vogue Germany Foto: Sreenshot/Frederike Helwig/Vogue

„Es ist das, was ich wollte“, schwärmt der 35-Jährige. „Es war mein absolutes Wunsch-Cover!“ Für die Titelstory begleitete ihn Andreas Gühne, Bills bester Freund aus der Kindheit. „Ich habe gesehen, wie er gewachsen ist und wie gut es ihm jetzt tut, einfach er selbst sein zu können und sein Innerstes nach außen tragen zu dürfen“, sagt Andreas Gühne in der Story. „Ich konnte sie vor Ärger bewahren, und sie machten mich selbstbewusster.“

In Latexhemd und -hose, beides von Richert Beil, präsentiert sich Bill Kaulitz auf dem Salzberg. Bild: Frederike Helwig/Vogue Germany/Screenshot/billkaulitz/instagram In Latexhemd und -hose, beides von Richert Beil, präsentiert sich Bill Kaulitz auf dem Salzberg. Bild: Frederike Helwig/Vogue Germany/Screenshot/billkaulitz/instagram

Bill und seine Zwillingsbruder Tom zogen dann nach Hamburg, beide leben mittlerweile in Los Angeles (USA). Tom (35) ist mit Heidi Klum (52) verheiratet. Am 17. Juni, also kommenden Dienstag, startet die zweite Staffel der Reality-Show „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix.

Tom ist stolz auf Bills Vogue-Cover. „Ich weiß, dass ihm das ganz viel bedeutet“, sagt Tom in einem TikTok-Clip und scherzt: „Ich wurde als erster gefragt, aber ich habe das sehr gerne an ihn abgegeben.“ (juerg)