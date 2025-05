Jeder kennt es: Doch wer erfand das „Döner Kebab“-Logo?!

Eine einfache Grafik in roter Farbe, gedruckt auf unzähligen Döner-Verpackungen: Das Logo kennt so ziemlich jeder. Doch wer erfand es? Und wann? Und warum blieb der Erfinder unbekannt?

Düsseldorf. Ein schnauzbärtiger Mann mit Kochmütze schneidet Dönerfleisch vom Spieß ab, darüber das Logo „Döner Kebab“: Dieses Logo kennt so ziemlich JEDER. Aber wer hat das berühmte Motiv erstellt? Das war unbekannt – bis jetzt.

Der ARD-Podcast „Obsessed – Döner Papers“ ging der Frage in mehreren Episoden nach. Nun wurde das Geheimnis um das allseits bekannte, rote Logo aufgeklärt. Dahinter steckt demnach der türkischstämmige Grafiker Mehmet Unay. Inzwischen in Rente lebt er in Düsseldorf.

Berühmtes Logo war „Lückenfüller“

Um 1986/87 entwickelte Unay das Logo, allerdings war es ein Auftrag von vielen: „Das war nicht unsere Absicht, ein berühmtes Logo zu machen.“ Der Auftrag sei ein Lückenfüller gewesen. Unay orientierte sich dabei an einer bestehenden Grafik (ein Spitzenkoch mit einem Rollbraten), änderte diese nach Kundenwunsch ab.

Wie lange er am Werkeln war? Höchstens eine Stunde, erzählt Unay den Moderatoren des Podcasts. Später fügte noch jemand anderes den Schriftzug „Döner Kebab“ hinzu.

Darum blieb Unay unbekannt

Und er zeigt sich auch selbstkritisch: So halte der Mann auf dem Logo das Messer beispielsweise falsch herum. Mit der scharfen Seite nach oben. „So kann man normalerweise nicht schneiden“, berichtet der Grafiker. Auch sehe der Spieß nicht stabil genug aus. Schmunzelnd setzt er hinzu: „Heutzutage lache ich darüber, wie ich das gemacht habe.“

Warum blieb er all die Jahrzehnte unbekannt? „Mein Erfolg gehört mir nicht“, so Unay. Es sei nicht sein Werk.

Etwa weil die ursprüngliche Koch-Grafik nicht von ihm stammte, der bekannte Schriftzug „Döner Kebab“ nachträglich eingefügt – und das Gesamtprodukt massenhaft auf Dönerverpackungen gedruckt wurde. Am Ende entstand die berühmte Grafik durch das Zusammenspiel mehrerer Menschen. (phy)