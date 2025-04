Kardashian und die „Opa-Gangster“

Beim Prozess um den spektakulären Raub an US-Star Kim Kardashian fällt das hohe Alter der Angeklagten auf – einer von ihnen verteidigte sich dennoch mit einer gewissen Verve.

An diesem Dienstag vor Gericht erscheint Yunice Abbas deutlich reumütiger als noch vor wenigen Jahren in einer TV-Sendung. Frisch aus der Untersuchungshaft entlassen, erzählte er 2022, er habe eine Episode der Serie über die Familie Kardashian gesehen, in der Kim Kardashian einen Diamanten in einen Pool schmiss. Ihr Reichtum schien ihr egal zu...