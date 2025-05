Sie wurde nur 60 Jahre alt: Bohlen-Ex Nadja „Naddel“ Abd el Farrag ist tot

Berühmt wurde sie als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen. In den vergangenen Jahren kämpfte Nadja Abd el Farrag jedoch zunehmend mit Sucht- und Geldproblemen. Nun ist die 60-Jährige gestorben.

Hamburg.

Am Montagabend wurde bekannt: Nadja Abd el Farrag ist tot. Wie die Bild-Zeitung meldet, verstarb die ehemalige Lebensgefährtin von Pop-Titan Dieter Bohlen bereits am vergangenen Freitag im Krankenhaus. Laut Boulevardblatt starb die 60-Jährige an Organversagen.