RTL-Dschungelcamp: Diese ehemaligen Teilnehmer von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sind bereits tot

Am Freitagabend geht „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. Ein Blick zurück auf ehemalige Teilnehmer, die inzwischen nicht mehr unter uns weilen.

Chemnitz. Schon seit über 20 Jahren trotzen mehr oder weniger bekannte Promis bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) den Widrigkeiten des australischen Dschungels. Am heutigen Freitagabend startet die neue Staffel.

Dann ist etwa der ehemalige Teenie-Schwarm Gil Ofarim mit dabei. Nach Bekanntwerden seines Einzugs ins RTL-Dschungelcamp wurden prompt Boykott-Aufrufe der Fans laut: Ofarim hatte 2021 einen Antisemitismus-Vorfall in Leipzig erfunden, der beschuldigte Hotel-Mitarbeiter erhielt danach teils Morddrohungen.

Neben Ofarim nehmen an der neuen Staffel u.a. auch Schauspieler Hardy Krüger, jr., Simone Ballack und Reality-Star Hubert Fella teil.

Nachdem die Show bereits seit Jahrzehnten existiert, ist es wenig verwunderlich, wenn inzwischen ehemalige Teilnehmer bereits verstorben sind – auch ein beliebter IBES-Moderator.

Günther Kaufmann

Günther Kaufmann in Berlin im Jahr 2009. Bild: imago stock&people Günther Kaufmann in Berlin im Jahr 2009. Bild: imago stock&people

Ob „Derrick“, „Der Alte“ oder als schrecklicher Sven in „Wickie und die starken Männer“: Günther Kaufmann war ein bekanntes Gesicht aus Film und Fernsehen, wirkte auch in Filmen von Rainer Werner Fassbinder mit. Und war in der vierten Dschungel-Staffel (2009) dabei, wo er letztlich den sechsten Platz erreichte. Er starb mit 64 Jahren am 10. Mai 2012 an einem Herzinfarkt.

Dirk Bach

Dirk Bach moderierte die Sendung ab 2004 bis zu seinem Tod. Bild: Robert Schlesinger/dpa Dirk Bach moderierte die Sendung ab 2004 bis zu seinem Tod. Bild: Robert Schlesinger/dpa

Ebenfalls im Jahr 2012 mussten IBES-Fans Abschied von Dirk Bach nehmen. Der beliebte Komiker hatte die Show seit ihrem Start gemeinsam mit Sonja Zietlow moderiert. Am 1. Oktober fand man ihn tot in einem Berliner Hotel. Er starb mit gerade einmal 51 Jahren „wahrscheinlich an Herzversagen“, so die Staatsanwaltschaft.

Gunter Gabriel

Gunter Gabriel verließ das Dschungelcamp frühzeitig. Bild: imago stock&people Gunter Gabriel verließ das Dschungelcamp frühzeitig. Bild: imago stock&people

Der bekannte Country- und Schlagersänger („Hey Boss, ich brauch mehr Geld“) nahm im Jahr 2016 an der zehnten Staffel teil. Jedoch schied er nach wenigen Tagen auf eigenen Wunsch hin bereits wieder aus. Über die Gründe sagte er später: „Nach fünf Tagen war ich kaputt.“ Und weiter: „Man vermutet, dass es der Biss einer Schlange war, den ich nicht mitbekommen habe.“ Es gebe ja nicht nur große Schlangen, sondern auch kleine. „Und die kleinen sind ja besonders gefährlich.“ Am 22. Juni 2017 starb Gabriel im Alter von 75 Jahren an den Folgen von Operationen eines dreifachen Bruches des ersten Halwirbels – diesen hatte er sich bei einem Treppensturz zugezogen.

Rolf Zacher

Auch Rolf Zacher schied vorzeitig bei der RTL-Show aus. Bild: imago images/VISTAPRESS Auch Rolf Zacher schied vorzeitig bei der RTL-Show aus. Bild: imago images/VISTAPRESS

Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker: Rolf Zacher war ein Multitalent, spielte in mehr als 200 Fernsehfilmen und -serien mit. Nicht selten als Kleinganove. Seine Stimme lieh er etwa Nicolas Cage und Robert De Niro. Auch Zacher war in der zehnten IBES-Staffel (2016) nur kurz mit von der Partie: Aus gesundheitlichen Gründen stieg er aus. Am 3. Februar 2018 starb er mit 76 Jahren in einem Pflegeheim.

Daniel Küblböck

Sänger Daniel Küblböck wurde im Frühjahr 2021 für tot erklärt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa Sänger Daniel Küblböck wurde im Frühjahr 2021 für tot erklärt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

In der ersten Dschungelcamp-Staffel (2004) war Daniel Küblböck mit am Start. Der Niederbayer war zuvor in der Premieren-Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden, dort letztlich auf Platz 3 gelandet. Auch im Dschungel belegte er den dritten Platz. Im September 2018 nahm Küblböck an einer Kreuzfahrtreise nach New York teil. Am 9. September ging er vor der Küste Neufundlands über Bord. Im März 2021 erklärte das Amtsgericht Passau den Entertainer für tot.

Jens Büchner

Jens Büchner mit seiner Ehefrau Daniela. Der Partyschlagersänger wurde nur 49 Jahre alt. Bild: imago/Horst Galuschka Jens Büchner mit seiner Ehefrau Daniela. Der Partyschlagersänger wurde nur 49 Jahre alt. Bild: imago/Horst Galuschka

Reality-TV-Teilnehmer und Partyschlagersänger Jens Büchner wurde TV-Zuschauern etwa durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt, ab 2014 war er als Schlagersänger aktiv. Im Januar 2017 zog er ins Dschungelcamp, belegte den sechsten Platz. Am 17. November 2018 starb Büchner an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Er wurde 49 Jahre alt.

Costa Cordalis

Er war der erste „Dschungelkönig“: Costa Cordalis. Bild: imago images / Sven Simon Er war der erste „Dschungelkönig“: Costa Cordalis. Bild: imago images / Sven Simon

Der beliebte Schlagersänger („Anita“) nahm nicht nur an der ersten Staffel von IBES teil, er gewann sie auch – und wurde so zum allerersten „Dschungelkönig“. Seine Siegprämie spendete Cordalis an die Kinderkrebshilfe. Im März 2019 erlitt Cordalis einen Schwächeanfall und kam ins Krankenhaus. Mit 75 Jahren starb er am 2. Juli 2019 an Organversagen.

Walter Freiwald

Köln im November 2016: Walter Freiwald beim 21. RTL-Spendenmarathon. Bild: imago images/Future Image Köln im November 2016: Walter Freiwald beim 21. RTL-Spendenmarathon. Bild: imago images/Future Image

Den gebürtigen Niedersachsen dürften die meisten Fernsehzuschauer wohl als Co-Moderator der Sendung „Der Preis ist heiß“ neben Harry Wijnvoord kennen. Später arbeitete er bei verschiedenen Shoppingsendern und bewarb sich 2010 erfolglos als SPD-Kandidat für die Wahl zum Bundespräsidenten. Bei der neunten IBES-Staffel (2015) wählten ihn die Zuschauer kurz vorm Finale aus dem Dschungel. Am 6. November 2019 starb er an Krebs.

Werner Böhm

Die „Polonäse Blankenese“ war sein größter Hit: Sänger Werner Böhm starb im Juni 2020. Bild: imago images/MAVERICKS Die „Polonäse Blankenese“ war sein größter Hit: Sänger Werner Böhm starb im Juni 2020. Bild: imago images/MAVERICKS

„Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse…“: Dieses Lied von Werner Böhm (alias Gottlieb Wendehals) kennt wohl jeder. Die „Polonäse Blankenese“ wurde sein erfolgreichster Song, erreichte Platz 1 der deutschen Charts und hielt sich dort wochenlang. Neben Cordalis und Küblböck war auch er 2004 im RTL-Dschungelcamp zu sehen, erreichte dort den fünften Platz. Kurz vor seinem 79. Geburtstag starb der Musiker am 2. Juni 2020 auf Gran Canaria.

Willi Herren

Bei der zweiten IBES-Staffel belegte er den dritten Platz: Schauspieler und Sänger Willi Herren. Bild: imago images / Gartner Bei der zweiten IBES-Staffel belegte er den dritten Platz: Schauspieler und Sänger Willi Herren. Bild: imago images / Gartner

Bekannt wurde Willi Herren durch die Rolle des Olli Klatt in der ARD-Serie „Lindenstraße“. Diese verkörperte er in über 200 Folgen, spielte aber etwa auch im Film „Der bewegte Mann“ mit. Den australischen Dschungel betrat er dann zur zweiten IBES-Staffel, belegte den dritten Platz. Aber die Teilnahme hatte negativen Einfluss auf seine Schauspielkarriere, wie er dem „Stern“ verriet: Herren sei „vom Charakterdarsteller zum Jeck gedreht worden“. 2005 startete er eine Karriere als Partyschlagersänger. Im April 2021 wurde Herren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Er wurde 45 Jahre alt.

Helmut Berger

Die 60er und 70er warend ie große Zeit des Schauspielers Helmut Berger. Bild: imago/localpic Die 60er und 70er warend ie große Zeit des Schauspielers Helmut Berger. Bild: imago/localpic

In den 60er und 70er Jahren zählte der Schauspieler Helmut Berger zu den bekanntesten Stars des europäischen Kinos. An seine großen Erfolge konnte er später jedoch nicht mehr anknüpfen. Im Januar 2013 zog er ins Dschungelcamp, jedoch wurde Kritik an RTL laut, Berger in schlechtem Gesundheitszustand zu präsentieren. Am dritten Tag verließ Berger die Sendung wegen gesundheitlicher Probleme. Kurz vor seinem 79. Geburtstag starb er am 18. Mai 2023 in Salzburg.

Nadja Abd el Farrag

März 2018: Nadja Abd el Farrag stellt auf der Leipziger Buchmesse ihre Autobiographie „Achterbahn“ vor. Bild: Jens Kalaene/dpa März 2018: Nadja Abd el Farrag stellt auf der Leipziger Buchmesse ihre Autobiographie „Achterbahn“ vor. Bild: Jens Kalaene/dpa

Bekannt wurde Nadja Abd el Farrag an der Seite von Dieter Bohlen – unter dem Spitznamen „Naddel“. Mit Bohlen war sie von 1989 bis 1996 sowie von 1997 bis 2001 liiert und Backgroundsängerin in seiner Band Blue System. Ab 1999 übernahm sie die Moderation der RTL-2-Show „Peep“, durch die zuvor bereits u.a. Verona Feldbusch geführt hatte. Abd el Farrag nahm an der zweiten IBES-Staffel teil und belegte Platz acht. In den Jahren danach machte sie vermehrt mit Sucht- und Geldproblemen Schlagzeilen. Mit 60 Jahren starb die Entertainerin am 9. Mai 2025 an Multiorganversagen als Folge einer Leberzirrhose.

Ingrid van Bergen

Schauspielerin Ingrid van Bergen schnappte sich 2009 die Krone der „Dschungelkönigin“. Bild: Philipp Schulze / dpa Schauspielerin Ingrid van Bergen schnappte sich 2009 die Krone der „Dschungelkönigin“. Bild: Philipp Schulze / dpa

In den 50er und 60er Jahren war Ingrid van Bergen eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Republik, spielte etwa mit Heinz Rühmann, Joachim Fuchsberger und internationalen Stars wie Christopher Lee, Kirk Douglas und Klaus Kinski. Im Februar 1977 erschoss sie ihren Geliebten am Starnberger See, wurde wegen Totschlags zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt und 1981 auf Bewährung entlassen. Danach konnte sie nicht mehr an ihre frühere Karriereerfolge anschließen. Im Januar 2009 ging es für sie in den australischen Dschungel, wo sie „Dschungelkönigin“ wurde. Am 28. November 2025 starb sie mit 94 Jahren. (phy)