Unheilig sagen erneut Konzerte ab: Ist Der Graf vom Pech verfolgt?

Fans von Unheilig müssen jetzt wieder tapfer sein: Die Band hat schon wieder Konzerte absagen müssen. Die Comeback-Tournee scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

Dresden. Die große Comeback-Tour von Unheilig („Geboren um zu leben“) scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Jetzt mussten erneut Konzerte abgesagt werden.

Lange Jahre mussten Fans darauf warten, die Band wieder live zu erleben, doch nun werden die Musiker rund um den Grafen vom Pech verfolgt. Beim ersten Konzert nach der langen Auszeit am 13. November letzten Jahres in Leipzig stürzte der Sänger kopfüber von der Bühne, Rettungskräfte eilten herbei. Der Graf verlor ein paar Zahnstücke, musste zur Behandlung ins Krankenhaus – spielte aber erstmal noch den Gig tapfer zu Ende.

Damit begann eine Pechserie. Bei einem Konzert Ende Dezember in Oberhausen (NRW) stürzte der Graf erneut, zog sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Auch hier galt: The show must go on.

Anfang 2026 mussten zwei Konzerte in Hamburg (8./9. Januar) wegen des extremen Winterwetters abgesagt werden, das Sturmtief „Elli“ im Gepäck hatte. Und jetzt die nächste schlechte Nachricht.

Auf ihrem Instagram-Kanal gab die Band bekannt, dass die Auftritte am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag abgeblasen wurden. Grund: Der Graf ist erkrankt. Die Konzerte sollen am 7. Mai in Düsseldorf nachgeholt werden, gekaufte Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Die Band stellt klar: „Anstelle von zwei Konzerten in Oberhausen, gibt es jetzt nur einen Termin in Düsseldorf.“

Wer das nicht möchte oder an dem Termin nicht kann, kann seine Tickets zurückgeben und erhält sein Geld zurück.

Übrigens: Im Rahmen der „Wieder zurück“-Tour machen Unheilig auch Station in Sachsen. Am 28. Und 29. August tritt die Erfolgsband im Rahmen der Filmnächte am Elbufer in Dresden auf. Wenn das Schicksal Musikern und Fans nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. (phy)