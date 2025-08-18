Vor allem aus finanziellen Gründen: Sollte ich aus der Kirche austreten?

Für den Eintritt in die Kirche hat er sich nie aktiv entschieden. Doch für die Kirchensteuer auch nicht. Hoch in den Bergen denkt unser Autor über seinen möglichen Kirchenaustritt nach.

Ich war kürzlich in den Bergen. Also dem Himmel so nah, wie es auf Erden nur geht. Der Ort liegt in den italienischen Alpen. Im Winter leben hier nur vier Menschen, im Sommer sind es ein paar mehr. Auch wenn es hier malerisch schön ist, haben viele diesen Ort in den vergangenen Jahrzehnten verlassen – zum nächsten Supermarkt fährt man eben...