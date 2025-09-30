Wegen Trumps Konto-Sperrung: YouTube zahlt 24,5 Millionen US-Dollar an US-Präsident

YouTube zahlt 24,5 Millionen US-Dollar an Donald Trump - wegen der Sperrung des Accounts des US-Präsidenten, nachdem dessen Anhänger das Kapitol gestürmt hatten. Trump weiß auch schon, wofür er das meiste Geld ausgeben will. Es ist pompös.

Washington. Trumps YouTube-Konto war nach dem Sturm radikaler Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Auch Twitter (heute X), Facebook und Instagram hatten deshalb den scheidenden Präsidenten von ihren Plattformen verbannt. Trump warf den Social-Media-Giganten daraufhin einen Angriff auf die Redefreiheit und „illegale, verfassungswidrige Zensur“ vor - und verklagte die Internetriesen.

Inzwischen haben sich Trump und die Tech-Giganten aber wieder angenähert. So waren bei der Vereidigung des US-Präsidenten am 20. Januar Twitter-Chef Elon Musk, Meta-Chef Mark Zuckerberg und Amazon-Chef Jeff Bezos besser zu sehen als viele Mitglieder der neuen Regierung. Kürzlich versprachen die Tech-Giganten Trump bei einem Dinner darüber hinaus, riesige Summen in die amerikanische Wirtschaft zu investieren.

Meta und X haben schon gezahlt

Nun einigte sich Trump auch noch mit dem Videoportal YouTube. Die Google-Mutter Alphabet zahlt im Zuge der Beilegung seiner Klage wegen der Sperrung seines YouTube-Kontos 24,5 Millionen Dollar. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Google bestätigte den Vergleich, lehnte jedoch weitere Kommentare dazu ab. Der Vergleich stelle kein Schuldeingeständnis dar, heißt es in den Unterlagen. Das YouTube-Konto von Trump ist seit 2023 wiederhergestellt. Damit ist Google das letzte der drei großen Technologieunternehmen, das von Trump im Juli 2021 angestrengte Klagen wegen der angeblich unrechtmäßigen Unterdrückung konservativer Standpunkte beilegt. Meta zahlte in einem Vergleich schon im Januar rund 25 Millionen Dollar an den US-Präsidenten, X im Februar Berichten zufolge etwa zehn Millionen Dollar. Trump hatte zuvor vor Gericht eine Niederlage gegen Twitter in erster Instanz einstecken müssen, das Berufungsverfahren lief noch. Musk war zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit noch ein Vertrauter des Präsidenten.

Opulenter Ballsaal für 650 Gäste geplant

Die 24,5 Millionen US-Dollar von YouTube sind auch schon verplant. Dem Vergleich zufolge fließen 22 Millionen Dollar in Trumps Namen an den „Trust for the National Mall“. Diese gemeinnützige Organisation kümmert sich den Unterlagen zufolge um einen 200 Millionen teuren Ballsaal, den Trump im Weißen Haus errichten lässt. Der 650 Gäste fassende Raum soll vor allem seinem eigenen Geschmack entsprechen. Er wird ganz in Weiß und Gold gehalten sein. Die Arbeiten für den Umbau des Ostflügels sollen im September beginnen. „Seit 150 Jahren sehnen sich Präsidenten, Regierungen und Mitarbeiter des Weißen Hauses nach einem großen Veranstaltungsraum auf dem Gelände des Weißen Hauses“, erklärte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt kürzlich. Der Restbetrag aus dem Vergleich soll den Gerichtsunterlagen zufolge an weitere Kläger gehen, darunter die American Conservative Union und die US-Autorin Naomi Wolf. (juerg)