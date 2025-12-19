Weihnachtsgeschenke-Überfluss: „Wir schenken uns nichts“ ist auch Quatsch

Weihnachtsgeschenke schaden dem Klima, bringen Stress und liegen nachher nur rum. Weg damit! Oder? Hier eine Gegenrede - und ein Vorschlag, wie wir schenken, ohne zu stressen.

Geht‘s uns eigentlich zu gut, oder was? Alle Jahre wieder neue Rekordmeldungen. Dieses Jahr sind es, je nach Umfrage, zwischen 260 und 500 Euro. So viel gibt in Deutschland jeder Erwachsene für Weihnachtsgeschenke aus. Das klingt, als hätten wir keine Wirtschaftsprobleme, keine Sorge um den Arbeitsplatz und den Kontostand.