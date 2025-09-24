Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Sie haben den Einzug ins Finale zur Wahl der Deutschen Weinmajestät geschafft. Anna Zenz (Mosel, vo. li.), Lucia Winterhalter (Baden), Levin McKenzie (Rheinhessen), Katja Simon (Hessische Bergstraße), Emma Meinhardt (Saale Unstrut). Bild: DWI
Sie haben den Einzug ins Finale zur Wahl der Deutschen Weinmajestät geschafft. Anna Zenz (Mosel, vo. li.), Lucia Winterhalter (Baden), Levin McKenzie (Rheinhessen), Katja Simon (Hessische Bergstraße), Emma Meinhardt (Saale Unstrut). Bild: DWI
Panorama
Wein, Krone, Gleichberechtigung: Bekommt Deutschland erstmals einen Weinkönig?
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Die Zeiten ändern sich in der Weinbranche: 76 Jahre lang haben nur Frauen den deutschen Wein im In- und Ausland repräsentiert. Nun können auch Männer antreten. Der erste steht jetzt im Finale der Wahl.

Egal, wie die Sache ausgeht am Freitag im Saalbau im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße: Geschichte hat Levin McKenzie schon geschrieben. Als er vor einem Jahr in Ingelheim zum rheinhessischen Weinkönig gewählt wurde, war das das erste Mal, dass ein Mann in einem der 13 deutschen Weinanbaugebiete in ein solches Amt kam. Nun stehen die...
