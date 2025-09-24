Wein, Krone, Gleichberechtigung: Bekommt Deutschland erstmals einen Weinkönig?

Panorama
Die Zeiten ändern sich in der Weinbranche: 76 Jahre lang haben nur Frauen den deutschen Wein im In- und Ausland repräsentiert. Nun können auch Männer antreten. Der erste steht jetzt im Finale der Wahl.
Egal, wie die Sache ausgeht am Freitag im Saalbau im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße: Geschichte hat Levin McKenzie schon geschrieben. Als er vor einem Jahr in Ingelheim zum rheinhessischen Weinkönig gewählt wurde, war das das erste Mal, dass ein Mann in einem der 13 deutschen Weinanbaugebiete in ein solches Amt kam. Nun stehen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.