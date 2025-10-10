Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thomas Melchior war jahrelang wettsüchtig. Unter dem Namen „Sportwettensheriff“ sorgt er heute für Aufsehen.
Thomas Melchior war jahrelang wettsüchtig. Unter dem Namen „Sportwettensheriff“ sorgt er heute für Aufsehen.
Sachsen
800.000 Euro Verlust: Thomas Melchior und der Teufelskreis der Spielsucht
Redakteur
Von Paul Steinbach
Durch Sportwetten hat Thomas Melchior 800.000 Euro verloren und zudem im Gefängnis gesessen. Nun geht er als Aktivist gegen die Wettanbieter vor und sorgt deutschlandweit für Aufsehen – zuletzt auch im Erzgebirge.

Trubel vor dem Erzgebirgsstadion. Vor einem Heimspiel des FC Erzgebirge Aue ist das nichts besonderes. Diesmal aber ist es das. Inmitten der lila-weiß gekleideten Heimfans fällt ein Mann auf. Ganz allein steht er da. Im Trikot der SG Dynamo Dresden hat er sich vor dem Stadion postiert. In seiner rechten Hand hält er ein Schild hoch: „Wette...
