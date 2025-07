A 72: Weiteres Teilstück der Autobahn Leipzig-Chemnitz wird für den Verkehr freigegeben

Am Samstag geht die Fahrbahn Richtung Chemnitz zwischen dem Kreuz Leipzig-Süd und der Anschlussstelle Zwenkau in Betrieb. Im weiteren Verlauf bis Rötha brauchen die Arbeiten immer noch etwas Zeit.

Mit der Fahrbahn Richtung Chemnitz zwischen dem Autobahnkreuz Leipzig-Süd und der Anschlussstelle Zwenkau wird am Samstag ein weiterer Abschnitt der A 72 in Betrieb genommen. Das hat die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mitgeteilt. Bisher musste der Verkehr in Richtung Chemnitz in dem entsprechenden Teilstück noch über die...