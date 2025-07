Achtung unangenehm: Michael Kretschmer bei „Jung & Naiv“

Lag es nun an den Fragen oder an den Antworten? Ein Interview mit dem sächsischen Ministerpräsidenten sorgt für Aufmerksamkeit im Netz. Ein Moment fiel dabei besonders auf.

Michael Kretschmer (CDU) war in der Sendung „Jung & Naiv“ des Youtube-Journalisten Tilo Jung zu Gast. Das am Dienstag auf Youtube live-gestreamte Video wird seitdem in den sozialen und klassischen Medien aufgeregt kommentiert. Vor allem sorgt eine Szene für Aufregung: Tilo Jung konfrontiert Kretschmer mit der Behauptung, er sei – basierend...