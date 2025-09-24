Änderung bei der Auszahlung der Rente: Warum viele Senioren jetzt handeln müssen

Tausende Menschen lassen sich ihre Rente nicht überweisen, sondern noch immer Monat für Monat von der Postbank bar auszahlen. Doch damit ist schon bald Schluss. Was betroffene Rentner jetzt tun müssen.

Chemnitz. Eine neue Regelung der Deutschen Post sieht eine wichtige Änderung bei der Rentenauszahlung vor. Ruheständlern bleiben nur noch wenige Monate. Darüber informiert der Rentenservice der Deutschen Post.

Auf ihrer Internetseite informiert die Deutsche Post über die Umstellung. Bild: Screenshot/ Deutsche Post/Renten Auf ihrer Internetseite informiert die Deutsche Post über die Umstellung. Bild: Screenshot/ Deutsche Post/Renten

Zahlungsanweisung zur Verrechnung wird eingestellt

„Der Postbank Service zur Barauszahlung Ihrer Rente über eine Zahlungsanweisung zur Verrechnung (ZzV) wird zum Jahresende 2025 eingestellt“, heißt es dazu auf der Seite der Post, die im Auftrag der gesetzlichen Rentenversicherung bislang die Auszahlungen der Bezüge abwickelt. Dabei handelt es sich bei der Zahlungsanweisung zur Verrechnung um eine Art Scheck, der bislang insbesondere für den Empfang von Sozialleistungen wie die Rente, Kindergeld oder Arbeitslosengeld ohne Bankkonto diente. Noch immer nutzen einige Tausend Ruheständler diese Bezugsart, um sich ihre Rente Monat für Monat in einer Postbank-Filiale in bar auszahlen zu lassen. Doch das wird jetzt nach dem 31. Dezember nicht mehr möglich sein.

Alle Rentenbezieher brauchen künftig eine Bankverbindung

Das bedeutet: Alle Rentner müssen sich spätestens ab diesem Datum ihre Rente auf ein Konto überweisen lassen. Wer bisher kein Bankkonto genutzt hat, muss also jetzt tätig werden. Die Eröffnung steht jedem zu: Seit 2016 hat jeder Verbraucher in der EU das Recht auf ein Basiskonto, das für Überweisungen, Abhebungen und Daueraufträge genutzt werden kann. Betroffene können aber auch ihre Rente nicht auf ein eigenes, sondern auf das Konto einer Vertrauensperson überweisen lassen. Das kann zum Beispiel ein Familienmitglied sein.

Als Grund für die Umstellung werden Kosteneinsparungen angeführt. Die Bearbeitung und Auszahlung von Schecks ist aufwendig und teuer für Banken und Behörden. Zudem werden die Kassensysteme der Postbank auf eine neue Technik umgestellt, die das bisherige Verfahren nicht mehr unterstützt. Überweisungen gelten darüber hinaus als sicherer als Barzahlungen.

Betroffene müssen einen neuen Antrag stellen

Rentner, die noch kein Konto angegeben hatten, müssen nun möglichst bald der Deutschen Post eine Bankverbindung mitteilen. Das dazu erforderliche Formular für die Angabe einer neuen Kontoverbindung finden Betroffene auf der Website des Rentenservice der Deutschen Post. Der ausgefüllte „Antrag auf unbare Zahlung einer Rente“ ist dann an folgende Anschrift zu schicken: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 13497 Berlin.

Wer die Frist versäumt, bekommt zunächst kein Geld mehr

Wer bis zum Auslaufen der Frist kein Bankkonto angibt, bekommt die Zahlungen zunächst nicht mehr ausgezahlt. Das Geld ist aber nicht verloren. Der Rentenservice hält es nur zurück, bis eine gültige SEPA-Bankverbindung mitgeteilt worden ist. Erst danach werden die bis dahin aufgelaufenen Beträge überwiesen. Bis zur Nachmeldung fließt aber kein Geld. Wer auf die Rente dringend angewiesen ist, sollte also Auszahlungsverzögerungen vermeiden.

Viele Rentner sind daher schon aktiv geworden. Die Anzahl der Bargeldauszahlungen der Rente ist schon deutlich gesunken. Im Februar 2024 hatten dem Magazin „Stern“ zufolge noch rund 5600 Menschen diese Art des Rentenbezugs genutzt, mittlerweile sind es demnach nur noch etwa 3300. In den meisten Fällen kostet die Rentenauszahlung in bar monatlich 9 Euro Gebühr. Nur Senioren über 75 oder mit besonderem Härtefallstatus erhalten das Geld kostenfrei. (juerg)