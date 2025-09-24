Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch zahlt der Rentenservice der Postbank auf Wunsch die Rente Monat für Monat bar aus, doch schon bald wird das nicht mehr möglich sein.
Noch zahlt der Rentenservice der Postbank auf Wunsch die Rente Monat für Monat bar aus, doch schon bald wird das nicht mehr möglich sein. Bild: IMAGO/Steinach
Noch zahlt der Rentenservice der Postbank auf Wunsch die Rente Monat für Monat bar aus, doch schon bald wird das nicht mehr möglich sein.
Noch zahlt der Rentenservice der Postbank auf Wunsch die Rente Monat für Monat bar aus, doch schon bald wird das nicht mehr möglich sein. Bild: IMAGO/Steinach
Sachsen
Änderung bei der Auszahlung der Rente: Warum viele Senioren jetzt handeln müssen
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Menschen lassen sich ihre Rente nicht überweisen, sondern noch immer Monat für Monat von der Postbank bar auszahlen. Doch damit ist schon bald Schluss. Was betroffene Rentner jetzt tun müssen.

Chemnitz.

Eine neue Regelung der Deutschen Post sieht eine wichtige Änderung bei der Rentenauszahlung vor. Ruheständlern bleiben nur noch wenige Monate. Darüber informiert der Rentenservice der Deutschen Post.

Auf ihrer Internetseite informiert die Deutsche Post über die Umstellung.
Auf ihrer Internetseite informiert die Deutsche Post über die Umstellung. Bild: Screenshot/ Deutsche Post/Renten
Auf ihrer Internetseite informiert die Deutsche Post über die Umstellung.
Auf ihrer Internetseite informiert die Deutsche Post über die Umstellung. Bild: Screenshot/ Deutsche Post/Renten

Zahlungsanweisung zur Verrechnung wird eingestellt

„Der Postbank Service zur Barauszahlung Ihrer Rente über eine Zahlungsanweisung zur Verrechnung (ZzV) wird zum Jahresende 2025 eingestellt“, heißt es dazu auf der Seite der Post, die im Auftrag der gesetzlichen Rentenversicherung bislang die Auszahlungen der Bezüge abwickelt. Dabei handelt es sich bei der Zahlungsanweisung zur Verrechnung um eine Art Scheck, der bislang insbesondere für den Empfang von Sozialleistungen wie die Rente, Kindergeld oder Arbeitslosengeld ohne Bankkonto diente. Noch immer nutzen einige Tausend Ruheständler diese Bezugsart, um sich ihre Rente Monat für Monat in einer Postbank-Filiale in bar auszahlen zu lassen. Doch das wird jetzt nach dem 31. Dezember nicht mehr möglich sein.

Alle Rentenbezieher brauchen künftig eine Bankverbindung

Das bedeutet: Alle Rentner müssen sich spätestens ab diesem Datum ihre Rente auf ein Konto überweisen lassen. Wer bisher kein Bankkonto genutzt hat, muss also jetzt tätig werden. Die Eröffnung steht jedem zu: Seit 2016 hat jeder Verbraucher in der EU das Recht auf ein Basiskonto, das für Überweisungen, Abhebungen und Daueraufträge genutzt werden kann. Betroffene können aber auch ihre Rente nicht auf ein eigenes, sondern auf das Konto einer Vertrauensperson überweisen lassen. Das kann zum Beispiel ein Familienmitglied sein.

Als Grund für die Umstellung werden Kosteneinsparungen angeführt. Die Bearbeitung und Auszahlung von Schecks ist aufwendig und teuer für Banken und Behörden. Zudem werden die Kassensysteme der Postbank auf eine neue Technik umgestellt, die das bisherige Verfahren nicht mehr unterstützt. Überweisungen gelten darüber hinaus als sicherer als Barzahlungen.

Betroffene müssen einen neuen Antrag stellen

Rentner, die noch kein Konto angegeben hatten, müssen nun möglichst bald der Deutschen Post eine Bankverbindung mitteilen. Das dazu erforderliche Formular für die Angabe einer neuen Kontoverbindung finden Betroffene auf der Website des Rentenservice der Deutschen Post. Der ausgefüllte „Antrag auf unbare Zahlung einer Rente“ ist dann an folgende Anschrift zu schicken: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 13497 Berlin.

Wer die Frist versäumt, bekommt zunächst kein Geld mehr

Wer bis zum Auslaufen der Frist kein Bankkonto angibt, bekommt die Zahlungen zunächst nicht mehr ausgezahlt. Das Geld ist aber nicht verloren. Der Rentenservice hält es nur zurück, bis eine gültige SEPA-Bankverbindung mitgeteilt worden ist. Erst danach werden die bis dahin aufgelaufenen Beträge überwiesen. Bis zur Nachmeldung fließt aber kein Geld. Wer auf die Rente dringend angewiesen ist, sollte also Auszahlungsverzögerungen vermeiden.

Viele Rentner sind daher schon aktiv geworden. Die Anzahl der Bargeldauszahlungen der Rente ist schon deutlich gesunken. Im Februar 2024 hatten dem Magazin „Stern“ zufolge noch rund 5600 Menschen diese Art des Rentenbezugs genutzt, mittlerweile sind es demnach nur noch etwa 3300. In den meisten Fällen kostet die Rentenauszahlung in bar monatlich 9 Euro Gebühr. Nur Senioren über 75 oder mit besonderem Härtefallstatus erhalten das Geld kostenfrei. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
Postbank schließt vorletzte Filiale in Chemnitz
Die Postbank „strafft“ ihr Filialnetz und schließt dafür bald eine Niederlassung in Chemnitz.
Bankgeschäfte werden auch in Chemnitz digitaler. Die Postbank schließt deswegen bald eine ihrer Filialen. Die Kunden müssen dann weitere Wege in Kauf nehmen oder auf Online-Banking umsteigen.
Erik Anke
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
31.07.2025
3 min.
Ohne Lebensnachweis bald keine Rente mehr? Ein Faktencheck
Unbegründete Angst um die Rente.
Rentner sind über Meldungen in den sozialen Medien verunsichert, dass ihre Rente eingestellt werden könnte. Wir erklären, was dran ist.
Katrin Saft
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel