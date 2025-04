AfD-Anhänger beleidigt Wanderwitz als „dahergelaufenen Trottel“: Wie hoch ist die Strafe?

Vor dem Amtsgericht in Ingolstadt fand jetzt ein Prozess gegen einen Mann statt, der den Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz (CDU) auf dem Anrufbeantworter beschimpft hat. Was hat er alles gesagt?

Es war in der Nacht zum 2. Oktober des vergangenen Jahres, als das Telefon klingelte. Natürlich war das Abgeordnetenbüro von Marco Wanderwitz in Berlin zu dieser Zeit nicht besetzt. Ein Mann sprach auf den Anrufbeantworter, knapp 30 Sekunden, es waren keine feinen Worte. Am nächsten Morgen hörte eine Büromitarbeiterin das Band ab....