Aktenstau bei Sachsens Justiz: 14 mutmaßliche Straftäter wegen zu langer Ermittlungen entlassen

Sachsens Staatsanwaltschaften ächzen unter der Zahl unerledigter Strafverfahren. Die Folgen sind weitreichend – und das Problem könnte noch größer werden.

Sachsens Justiz schiebt einen Berg offener Verfahren vor sich her, der immer größer wird. Ende 2025 lag ihre Zahl bei rund 47.500. Das geht aus einer Antwort des Justizministeriums an den Linken-Abgeordneten Rico Gebhardt hervor. 2021 waren es dem Deutschen Richterbund zufolge noch rund 30.000. Außerdem hat die Verfahrensdauer deutlich...