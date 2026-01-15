MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Alles nur Mist“? Was Kretschmer zur Allianz für Sachsen sagt und wie er vor der Wirtschaft den Bildungsurlaub verteidigt

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU/Mitte) beim Spatenstich zur Erweiterung einer Keksfabrik in Wurzen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU/Mitte) beim Spatenstich zur Erweiterung einer Keksfabrik in Wurzen. Bild: Elisa Schu/dpa/Archiv
Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner.
Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner. Bild: Steffen Füssel/VSW/dpa/Archiv
Bündnis hinter dem Volksantrag „5 Tage Bildungszeit für Sachsen“.
Bündnis hinter dem Volksantrag „5 Tage Bildungszeit für Sachsen“. Bild: Tino Moritz/Archiv
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU/Mitte) beim Spatenstich zur Erweiterung einer Keksfabrik in Wurzen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU/Mitte) beim Spatenstich zur Erweiterung einer Keksfabrik in Wurzen. Bild: Elisa Schu/dpa/Archiv
Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner.
Sachsens Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner. Bild: Steffen Füssel/VSW/dpa/Archiv
Bündnis hinter dem Volksantrag „5 Tage Bildungszeit für Sachsen“.
Bündnis hinter dem Volksantrag „5 Tage Bildungszeit für Sachsen“. Bild: Tino Moritz/Archiv
Sachsen
„Alles nur Mist“? Was Kretschmer zur Allianz für Sachsen sagt und wie er vor der Wirtschaft den Bildungsurlaub verteidigt
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Antwort Sachsens Ministerpräsident auf die heftige Kritik aus der Wirtschaft am Kurs der Landespolitik hat.

Aus seiner Wunschlösung für Sachsens Landespolitik hatte Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner schon kurz nach der Landtagswahl kein Geheimnis gemacht: eine „Expertenregierung“ unter Führung des Wahlsiegers Michael Kretschmer (CDU). „Frauen und Männer mit Fachqualifikation, Lebenserfahrung und enger Verbindung zu Sachsen“ an der Spitze...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
14.01.2026
3 min.
„Schluss mit Sonntagsreden und Lippenbekenntnissen“: Was die neue „Allianz für Sachsen“ von Kretschmers Koalition verlangt
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) bei einem Besuch des Betriebs vom Chemnitzer IHK-Präsidenten Max Jankowsky.
Verbandschefs aus Wirtschaft und Kommunen halten eine „Reformagenda“ für überfällig. Spätestens zur Jahresmitte wollen sie Ergebnisse sehen.
Tino Moritz
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
11:38 Uhr
3 min.
Heidi Reichinnek zeigte ihn an: So endete das Ermittlungsverfahren gegen den Leipziger Professor
Linken-Politikerin Heidi Reichinnek zeigte den Hochschullehrer wegen Beleidigung an, nachdem dieser einen derben Post auf X veröffentlicht hatte. (Montage)
Mit einem Social-Media-Posting sorgte der Jura-Professor Tim Drygala für jede Menge Wirbel, Linken-Politikerin Reichinnek zeigte ihn wegen Beleidigung an. Jetzt meldete sich die Staatsanwaltschaft.
Patrick Hyslop
11:40 Uhr
1 min.
Bundespolizei stellt Schulschwänzer aus Nordrhein-Westfalen am Chemnitzer Hauptbahnhof
Wer seine Schulpflicht verletzt, dem kann ein Bußgeld drohen.
Ein junger Mann der per Haftbefehl gesucht wird, wird in Chemnitz von der Polizei aufgegriffen. Doch es geht glimpflich für ihn aus.
Erik Anke
11:45 Uhr
3 min.
Kommunen und Wirtschaft mahnen Reformen an
Sächsische Kommunen fordern im Verbund mit der Wirtschaft Reformen im Freistaat Sachsen (Symbolbild).
In Zeiten von Not schmiedet man Allianzen. In Sachsen drängen Kommunen und Wirtschaft auf verbindliche Maßnahmen, um Stillstand zu beenden.
Mehr Artikel