"Als hätten Sie 30 Züge, aber nur ein Gleis": Envia-Chef für stärkeren Ausbau der regionalen Stromnetze

Die Energiewende in Deutschland lahmt nicht nur am schleppenden Ausbau überregionaler Stromtrassen von Nord nach Süd. Auch die regionalen Verteilernetze müssten stärker in den Fokus rücken, fordert Stephan Lowis vom ostdeutschen Regionalversorger Envia M. "Es fehlt ein klares Netzausbau-Ziel", sagte der Vorstandschef am Mittwoch in Chemnitz...