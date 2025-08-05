Altersarmut in Sachsen auf Rekordniveau: Langes Arbeitsleben ohne Lohn

Sachsen
Sachsens Rentner blicken in eine ungewisse Zukunft. Fast 20.000 von ihnen können ihre Ausgaben nicht mehr allein stemmen. Welche Maßnahmen sind nötig, um diese Entwicklung zu stoppen?
Die Altersarmut in Sachsen steigt weiter. Das belegen Zahlen jener Rentner, die staatliche Grundsicherung beantragen müssen. Im Vorjahr konnten 19.745 Menschen ihre Ausgaben nicht mehr allein von ihrer Rente bestreiten und mussten Hilfe beantragen – ein Rekordwert. Allein innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich die Zahl nahezu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.