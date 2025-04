Amtliches Ergebnis der Bundestagswahl: BSW bekommt in Sachsen 58 Zweitstimmen mehr

13.435 Stimmen hatten der Wagenknecht-Partei bundesweit nach dem vorläufigen Ergebnis zum Einzug in den Bundestag gefehlt. Gelingt ihr doch noch der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde?

Das vom Landeswahlausschuss am Freitag ermittelte amtliche Zweitstimmenergebnis der Bundestagswahl in Sachsen enthält geringfügige Abweichungen von den vorläufigen Zahlen. Landeswahlleiter Martin Richter sprach von „wenigen Fällen“, in denen die Kreiswahlausschüsse Korrekturen vornahmen. Tatsächlich erhöhte sich die Anzahl der gültigen...