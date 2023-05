Anders als in Singapur: Jeder vierte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen

Der Anteil der Viertklässler, die nicht richtig lesen können, ist in Deutschland im Steigen begriffen. Nach der am Dienstag in Berlin vorgelegten internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu), die alle fünf Jahre die Lesekompetenz in dieser Altersgruppe in mehr als 60 Ländern und Regionen erkundet, erreichen in Deutschland 25 Prozent nicht...