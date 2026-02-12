Angst bei der Ticketkontrolle: Zugbegleiter in Sachsen will jetzt mit Stichschutzweste arbeiten

Nach dem Tod eines Kollegen in Rheinland-Pfalz spricht ein DB-Mitarbeiter in der S-Bahn von Zwickau nach Leipzig über Nachtschichten ohne Polizei, aggressive Schwarzfahrer und wie er sich künftig schützt.

Christian Wagner stammt aus Bayern, und das darf man auch gleich hören. „Grüß Gott und herzlich willkommen", so begrüßt er die Fahrgäste in der S-Bahn auf der Fahrt nach Leipzig und Halle-Trotha. Es ist ein Mittwoch im Februar um die Mittagszeit, eben hat die S5X den Zwickauer Hauptbahnhof verlassen. Der Zugbegleiter hat den ersten...