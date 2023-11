Angst vor Bettwanzen: So bekämpft der Kammerjäger in Sachsen den Befall

Harmlos fängt es an: Mückenstichähnliche Quaddeln am Körper, häufig mehrere in einer Reihe. Kleine Blutflecken auf der Matratze, schwarze Punkte am Lattenrost, die an Kaffeesatz erinnern. Die Ursache? Bettwanzen. Woher sie kommen und was man gegen sie tun kann, weiß ein Mann ganz genau.