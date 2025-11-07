Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Anonyme Spurensicherung: Wie Opfern von sexueller und häuslicher Gewalt besser geholfen werden soll

Die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Freiberg zählt zu den Vorreitern der anonymen Spurensicherung in Sachsen. Oberarzt Ralf Walper und Schwester Christina Steffen sind geschult für die anonyme Spurensicherung.
Die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Freiberg zählt zu den Vorreitern der anonymen Spurensicherung in Sachsen. Oberarzt Ralf Walper und Schwester Christina Steffen sind geschult für die anonyme Spurensicherung. Bild: Eckardt Mildner
Die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Freiberg zählt zu den Vorreitern der anonymen Spurensicherung in Sachsen. Oberarzt Ralf Walper und Schwester Christina Steffen sind geschult für die anonyme Spurensicherung.
Die Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Freiberg zählt zu den Vorreitern der anonymen Spurensicherung in Sachsen. Oberarzt Ralf Walper und Schwester Christina Steffen sind geschult für die anonyme Spurensicherung. Bild: Eckardt Mildner
Sachsen
Anonyme Spurensicherung: Wie Opfern von sexueller und häuslicher Gewalt besser geholfen werden soll
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Scham oder persönliche Nähe: Opfer scheuen oft eine Strafanzeige. Künftig soll es für Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt in ganz Sachsen möglich sein, wohnortnah Spuren sichern zu lassen – ohne gleich zur Polizei zu müssen. Wegen der Wortmeldung einer AfD-Abgeordneten dazu sah sich ihre Landtagsfraktion zu einer Entschuldigung genötigt.

Betroffene sexueller und häuslicher Gewalt sollen künftig besser unterstützt werden. Die Grünen-Fraktion im Landtag will die flächendeckende und wohnortnahe vertrauliche Spurensicherung, ein digitales Beweissicherungssystem und eine dauerhafte Informationskampagne etablieren. Die Spurensicherung mache eine Tat nicht ungeschehen, so die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
09:48 Uhr
6 min.
Flugausfälle wegen Shutdown: Diese Rechte haben Passagiere
Eine der vielen Folgen des US-Shutdowns waren Tausende Flugausfälle und Verspätungen, die Reisenden zugesetzt haben.
Der Haushaltsstreit in den USA hat spürbare Auswirkungen auf den Luftverkehr im Land. Was ist, wenn sich Flüge massiv verspäten oder ausfallen? Die Antwort hängt auch davon ab, von wo man losfliegt.
Tom Nebe, dpa
28.10.2025
3 min.
Grüne bringen Antrag zur vertraulichen Spurensicherung ein
Die sächsischen Grünen wollen für Opfer sexueller Gewalt eine vertrauliche Spurensicherung landesweit ermöglichen (Symbolbild).
Opfer von sexueller Gewalt zögern oft aus Scham den Gang zur Polizei. Die Grünen wollen nun in ganz Sachsen die Möglichkeit schaffen, um Spuren der Gewalt vertraulich zu sichern.
17.10.2025
4 min.
Neues Polizeigesetz: Sachsen stärkt Schutz vor häuslicher Gewalt
Sachsen will den Schutz vor häuslicher Gewalt stärken (gestellte Szene).
Der neue Entwurf zum sächsischen Polizeigesetz reagiert auf die steigende Zahl von Fällen häuslicher Gewalt. Er sieht mehr Handlungsspielraum für die Polizei vor – auch zum Schutz von Angehörigen.
Luisa Ederle
09:37 Uhr
2 min.
"Ist das Leben nicht schön?" - Papst verrät Lieblingsfilme
Papst Leo XIV. verrät einige seiner Lieblingsfilme
Leo XIV. gibt an diesem Wochenende eine Audienz für die Kinowelt. Vorab lässt er eine Liste mit seinen bevorzugten Filmen veröffentlichen. Nur einer kommt nicht aus Hollywood.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel