Anonyme Spurensicherung: Wie Opfern von sexueller und häuslicher Gewalt besser geholfen werden soll

Scham oder persönliche Nähe: Opfer scheuen oft eine Strafanzeige. Künftig soll es für Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt in ganz Sachsen möglich sein, wohnortnah Spuren sichern zu lassen – ohne gleich zur Polizei zu müssen. Wegen der Wortmeldung einer AfD-Abgeordneten dazu sah sich ihre Landtagsfraktion zu einer Entschuldigung genötigt.

