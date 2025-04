Apothekensterben in Sachsen: Jetzt erreicht das Thema den Landtag

Fast jede dritte Apotheke im Freistaat hat wirtschaftliche Probleme. Die Gründe dafür - und warum auch Patienten nicht ganz unschuldig daran sind.

In Sachsen hat im vergangenen Jahr keine einzige Apotheke neu eröffnet. „Dafür haben wir 27 verloren, und mit 880 Apotheken gibt es im Freistaat so wenig wie seit 30 Jahren nicht mehr“, sagte Thomas Dittrich, Präsident des Sächsischen Apothekerverbandes, am Montag in einer öffentlichen Anhörung im Sächsischen Landtag. Die Fraktion der...