Auch in Sachsen: Immer mehr Rentner gehen noch arbeiten

Deutschlandweit arbeiten mehr als eine Million Menschen, die eigentlich den Ruhestand genießen sollten. Auch im Freistaat steigt ihre Zahl seit Jahren - inzwischen gehen doppelt so viele Ruheständler arbeiten wie noch vor 15 Jahren.

Dresden. Mitten in die Diskussion um längere Arbeitszeiten, angestoßen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), platzt Sachsens Linke mit der Nachricht, dass im Freistaat immer mehr Rentner noch schaffen gehen, anstatt ihren Ruhestand zu genießen.

Auch 2024 sei deren Zahl erneut gestiegen, lässt Susanne Schaper, Vorsitzende der Linksfraktion im Dresdner Landtag, am Montagmorgen mitteilen. Laut Schaper waren zum Jahresende 13.884 Rentner sozialversicherungspflichtig und 48.448 geringfügig beschäftigt. Zum Vergleich: Ende 2008 waren nur 4108 sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 27.563 geringfügig.

Die Zahl der sächsischen Ruheständler, die weiterhin arbeiten, sei nicht nur das sechste Jahr in Folge gestiegen, sondern auch „heute etwa doppelt so hoch wie vor fünfzehn Jahren“.

Rente reicht nicht zum Leben

Die Linken-Politikerin stellt klar: „Wer im Alter weiterarbeiten möchte, soll dies tun – das hilft unserer vom Arbeitskräftemangel geplagten Gesellschaft. Es darf aber niemand dazu gezwungen sein, weil Geld fehlt.“ Im Osten sei die gesetzliche Rente für viele die einzige Einkommensquelle. „Immer mehr Menschen reicht sie nicht zum Leben“, so die 47-Jährige. „Dieser Verlust an Kaufkraft muss alle alarmieren!“

Laut der Linken bekamen Bestandsrentner in Sachsen Ende 2023 im Schnitt 1303,36 Euro, neue Rentner durchschnittlich nur noch 1204,14 Euro. Neuere Daten lägen noch nicht vor. „Da fällt es schwer, mit steigenden Preisen und Mieten klarzukommen“, notiert Schaper nüchtern.

Susanne Schaper, Vorsitzende der Linksfraktion im sächsischen Landtag. Bild: Sebastian Kahnert/dpa Susanne Schaper, Vorsitzende der Linksfraktion im sächsischen Landtag. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Ihre Forderung: Die gesetzliche Rentenversicherung müsse „eine sichere Bank für alle sein“, darum müssten alle Erwerbstätigen einbezogen werden und „für ihre gesamten Einkünfte im Job und am Finanzmarkt Beiträge in den Rententopf entrichten“.

Das fordert die Linke

Auch müsse die Beitragsbemessungsgrenze weg, „damit auch Menschen mit hohem Einkommen pflichtgemäß zur Solidargemeinschaft beitragen“. Die Grenze liegt derzeit bei 8000 Euro brutto im Monat. Wer das verdient, zahlt rund 750 Euro in die Rentenkasse ein. Das ist das Limit. Auch wer etwa 15.000 Euro oder mehr verdient, zahlt nur den Höchstbetrag von rund 750 Euro.

Sachsens Linke will zudem „eine solidarische Mindestrente in Höhe von 1400 Euro netto im Monat für alle einführen“, auch müssten bei der Rentenbesteuerung „großzügige Freibeträge gelten“.

Und dann gibt es noch einen Pfeil in Richtung des Bundeswirtschaftsministeriums: Man wende sich strikt gegen alle Forderungen wie die von Katherina Reiche, das Renten-Eintrittsalter weiter zu erhöhen. „Schon jetzt können viele Beschäftigte gar nicht bis 67 arbeiten“, notiert Schaper. „Jede Erhöhung des Eintrittsalters ist also eine Rentenkürzung.“

Reiche: Deutsche müssen „mehr und länger arbeiten“

Am Wochenende hatten Äußerungen von CDU-Frau Reiche für Wirbel gesorgt. Im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) hatte sie gefordert, dass die Deutschen „mehr und länger arbeiten“. Reiche weiter: „Wir müssen die Anreize für Frühverrentungen stoppen und Anreize dafür schaffen, länger zu arbeiten“, denn – so die Ministerin – auf die Dauer könne es „nicht gut gehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen“.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sorgte jüngst mit Äußerungen für Wirbel. Bild: Kay Nietfeld/dpa Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sorgte jüngst mit Äußerungen für Wirbel. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hatte vorgeschlagen, das Rentenalter auf 70 Jahre anzuheben. Dem Vorschlag gegenüber schien Reiche in der FAZ aufgeschlossen und betonte: „Der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machen es unumgänglich: Die Lebensarbeitszeit muss steigen.“

In Deutschland arbeiteten nach Angaben des Statistischen Bundesamts im vergangenen Jahr über 1,1 Millionen Menschen im Alter von 67 Jahren und mehr. Im Jahr 2004 waren es nur 288.000.

SPD: Konjunkturprogramm für mehr Altersarmut im Osten

Am frühen Nachmittag meldete sich auch Sachsens SPD-Co-Chef Henning Homann zu Wort, attackierte Reiche frontal. Die Vorschläge der Ministerin seien „unsozial, wirtschaftspolitisch kurzsichtig und aus ostdeutscher Perspektive realitätsfremd“.

Viele Menschen im Freistaat und anderen Teilen der Republik arbeiteten körperlich hart – etwa in Pflege, im Schichtsystem, auf dem Bau oder in der Logistik. „Den Menschen zu sagen, sie sollen bis 70 arbeiten, obwohl sie schon mit 60 gesundheitlich am Limit sind, ist realitätsfern“, so Homann. „Am Ende zwingt die Gesundheit diese Menschen früher in Rente.“

Henning Homann, Co-Vorsitzender der sächsischen SPD, hat Reiches Ideen mit deutlichen Worten kritisiert. Bild: Sebastian Kahnert/dpa Henning Homann, Co-Vorsitzender der sächsischen SPD, hat Reiches Ideen mit deutlichen Worten kritisiert. Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Die Rente mit 70 ist in seinen Augen eine Rentenkürzung. Und: „Die Vorschläge sind insbesondere für Ostdeutschland Gift. Niedrigere Löhne, Teilzeitverträge und gebrochene Erwerbsbiographien kennzeichnen hier die Lebensläufe der meisten Beschäftigten.“

Schon heute liege die Altersarmutsquote bei fast 25 Prozent. Die Vorschläge von Reiche bezeichnete der Sozialdemokrat als „ein Konjunkturprogramm für noch mehr Altersarmut in Ostdeutschland“.

Erwerbstätigenversicherung für alle

Auch verwahrte er sich gegen die Aussage der Bundesministerin, wonach die Deutschen zu wenig arbeiten: „In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Überstunden geleistet.“ Jeder Fünfte leiste diese unbezahlt. „Den Menschen jetzt vorzuwerfen, sie würden zu wenig arbeiten, ist schlicht respektlos.“

Homann schlägt etwa vor, dass auch Beamte, Selbstständige und Abgeordnete in eine sogenannte Erwerbstätigenversicherung einzahlen. Zudem müssten Teilzeitkräfte gefördert und bessere Löhne gezahlt werden. (phy)