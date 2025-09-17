Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Aus der Haft zur Silberhochzeit: Haftbefehl gegen bestechlichen Chemnitzer Bauleiter aufgehoben

Als Bauleiter einer Projektgesellschaft soll Peter Hinze* bei der Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen über Jahre Bestechungsgelder in Millionenhöhe kassiert haben. Sein Verteidiger Axel Schweppe (links) setzte sich für die Außerkraftsetzung seines Haftbefehls ein.
Als Bauleiter einer Projektgesellschaft soll Peter Hinze* bei der Vergabe von Aufträgen an Subunternehmen über Jahre Bestechungsgelder in Millionenhöhe kassiert haben. Sein Verteidiger Axel Schweppe (links) setzte sich für die Außerkraftsetzung seines Haftbefehls ein.
Redakteur
Von Jens Eumann
Obwohl er Millionen abgezweigt haben soll, lassen die Richter den angeklagten Bauleiter aus dem Gefängnis. Ob er seine Chefs hinterging oder auch sie von seiner Geldverschieberei profitierten, ist noch unklar.

Lang bleibt Peter Hinze* nicht, seine Frau Heidi* bei den Vorbereitungen für die Silberhochzeit zu unterstützen. Kettenrasselnd löste der Justizwachmann am Dienstag im Gerichtssaal seine Handschellen. Der Haftbefehl, der dem Chemnitzer Bauleiter bisher 14 Monate Untersuchungshaft bescherte, wurde im Lauf des Prozesstages am Dienstag aufgehoben....
Mehr Artikel