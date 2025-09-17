Aus der Haft zur Silberhochzeit: Haftbefehl gegen bestechlichen Chemnitzer Bauleiter aufgehoben

Sachsen
Obwohl er Millionen abgezweigt haben soll, lassen die Richter den angeklagten Bauleiter aus dem Gefängnis. Ob er seine Chefs hinterging oder auch sie von seiner Geldverschieberei profitierten, ist noch unklar.
Lang bleibt Peter Hinze* nicht, seine Frau Heidi* bei den Vorbereitungen für die Silberhochzeit zu unterstützen. Kettenrasselnd löste der Justizwachmann am Dienstag im Gerichtssaal seine Handschellen. Der Haftbefehl, der dem Chemnitzer Bauleiter bisher 14 Monate Untersuchungshaft bescherte, wurde im Lauf des Prozesstages am Dienstag aufgehoben....
