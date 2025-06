Ausreisezentrum und Landesrückkehrprämie: So will Sachsen abgelehnte Asylbewerber abschieben

20 ausreisepflichtige Migranten sind die ersten Bewohner des neuen Landesausreisezentrums. Um sie zur Rückkehr zu bewegen, sollen sie künftig 2000 Euro bekommen.

Sachsens neues Landesausreisezentrum ist in Dresden in Betrieb gegangen. In der Einrichtung sind derzeit 20 ausreisepflichtige Männer untergebracht - aus Georgien, Tunesien, Marokko und der Türkei. Das sagte Landesdirektionschef Béla Bélafi am Dienstag in Dresden. Das Landesausreisezentrum war als Pilotprojekt im Koalitionsvertrag der...