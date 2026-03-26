„Aussage mit keiner Statistik belegbar“: Beschwerde über Staatsminister erreicht Landtag

Sachsen
Intensiv hat Sachsen darum gerungen, den Schutz für Wölfe zu lockern. Nun gilt das „Ja“ im Bundesrat als sicher. Hat der Landwirtschaftsminister dafür die Dramatik der Lage überzeichnet?
In den letzten Wochen haben Sachsens Wölfe wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zunächst zeigte sich ein Welpe in der Oberlausitz Menschen gegenüber weniger scheu, als für beide Seiten für auskömmlich gilt. Nachdem er sich nicht vergrämen ließ, erlaubten die Behörden, das Tier abzuschießen. Bevor es aber soweit war, fiel der Wolf einem...
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