MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Aussage mit keiner Statistik belegbar“: Beschwerde über Staatsminister erreicht Landtag

Auch auf eine Initiative des Freistaats hin dürfen Wölfe bald bejagt werden. Hat Sachsens Landwirtschaftsminister bei der Darstellung der Gefahr unzulässig übertrieben?
Auch auf eine Initiative des Freistaats hin dürfen Wölfe bald bejagt werden. Hat Sachsens Landwirtschaftsminister bei der Darstellung der Gefahr unzulässig übertrieben? Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Auch auf eine Initiative des Freistaats hin dürfen Wölfe bald bejagt werden. Hat Sachsens Landwirtschaftsminister bei der Darstellung der Gefahr unzulässig übertrieben?
Auch auf eine Initiative des Freistaats hin dürfen Wölfe bald bejagt werden. Hat Sachsens Landwirtschaftsminister bei der Darstellung der Gefahr unzulässig übertrieben? Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Sachsen
„Aussage mit keiner Statistik belegbar“: Beschwerde über Staatsminister erreicht Landtag
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Intensiv hat Sachsen darum gerungen, den Schutz für Wölfe zu lockern. Nun gilt das „Ja“ im Bundesrat als sicher. Hat der Landwirtschaftsminister dafür die Dramatik der Lage überzeichnet?

In den letzten Wochen haben Sachsens Wölfe wieder für Schlagzeilen gesorgt. Zunächst zeigte sich ein Welpe in der Oberlausitz Menschen gegenüber weniger scheu, als für beide Seiten für auskömmlich gilt. Nachdem er sich nicht vergrämen ließ, erlaubten die Behörden, das Tier abzuschießen. Bevor es aber soweit war, fiel der Wolf einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
11.03.2026
5 min.
Wolfsjagd bald auch in Sachsen zulässig: Wie viele Tiere müssen bald dran glauben?
Was das erleichterte Jagdrecht bei Wölfen für die im Freistaat lebenden Tiere genau bedeutet, ist noch unklar.
Bald können Wölfe unter bestimmten Bedingungen auch dann erlegt werden, wenn sie vorher keine Nutztiere gerissen haben. Der Freistaat will die Anzahl der Schadensfälle unbedingt senken.
Frank Hommel
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
18.02.2026
4 min.
Aus drei mach eins: Wenn in Kretschmers Sachsen-Regierung nur noch eine Ministerin aufs E-Auto setzt
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) steigt vor einem Termin im Besucherbergwerk Zinnwald aus seinem Dienstwagen – einem Diesel.
Die meisten Kabinettsmitglieder lassen sich inzwischen in Hybridfahrzeugen zu Terminen kutschieren.
Tino Moritz
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
Mehr Artikel