„Basarähnliche Zustände“: Sachsens Lehrer werden jetzt an Schulen mit besonders viel Unterrichtsausfall abkommandiert

Der Kultusminister nennt den Schritt „nicht populär, aber unbedingt notwendig“. Dagegen befürchten die Pädagogen, dass Fachunterricht noch viel öfter ausfällt – und der Frust weiter steigt.

Im Ringen gegen Lehrkräftemangel und Unterrichtsausfall in Sachsen ist ein neuer Streit zwischen dem Kultusministerium und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) entbrannt. Hintergrund: Pädagogen sollen künftig verstärkt an den Schulen aushelfen, an denen überdurchschnittlich viele Schulstunden ausfallen. Dafür werden sie von den...