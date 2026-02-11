MENÜ
Ein Asterix-Darsteller steht im Tor zum Schloss des Freizeitparks Belantis.
Ein Asterix-Darsteller steht im Tor zum Schloss des Freizeitparks Belantis. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Belantis: Das verdienen Sie als Asterix und Obelix
Von Patrick Hyslop
Die Gallier kommen nach Sachsen: Asterix und Obelix sind künftig Teil des Belantis nahe Leipzig. Und Sie können sich als Darsteller bewerben.

Leipzig.

Wer gerne im Freizeitpark Belantis seine Zeit verbringt und Fan von Asterix und Obelix ist, der kann jetzt beide Vorlieben vereinen. Denn der Park südlich von Leipzig sucht Darsteller für die Rolle der beiden aufsässigen Gallier. Aber es ist Eile geboten: Das Casting ist schon bald!

Doch der Reihe nach. Im Frühjahr startet der neue Themenbereich „Idefix‘ Abenteuerland“ im größten Freizeitpark Mitteldeutschlands. Damit wird das Belantis der erste Asterix-Park außerhalb von Frankreich. Und dafür sucht man nun Schauspieler und Darsteller, die in die Rollen der bei den römischen Legionären gefürchteten Gallier schlüpfen.

Wissen um den geheimen Zaubertrank müssen Sie nicht mitbringen, aber ein paar Voraussetzungen gilt es zu erfüllen. Wer sich bewerben will, muss volljährig sein und zwischen 1,50 und 1,55 Metern groß bzw. zwischen 1,80 und 1,90 Metern.

Auch körperlich fit muss man sein, denn die Kostüme sind schwer, die Sicht darin eingeschränkt, wie es in der Stellenausschreibung heißt. Zudem ist Schichtarbeit angesagt, auch an Wochenenden und Feiertagen. Und: Wer neben Deutsch auch Englisch oder Französisch spricht, dürfte einen Vorteil haben.

Der Lohn für die Mühen? Zwischen 2500 und 3150 Euro brutto im Monat, hinzu kommen Saisonpässe für die Darsteller sowie deren Familie zum Besuch des Parks in der Freizeit. Die Stellen sind saisonbefristet, ungefähr von April bis Oktober.

Interessiert? Dann müssen Sie sich sputen: Das Casting für Asterix und Obelix findet bereits diesen Freitag, 13. Februar, statt, den Kontakt zur Personalabteilung finden Sie hier. (phy)

