Berühmte Halloren-Kugeln im TV verrissen: Ostdeutsche gehen mit Star-Koch Sebastian Lege hart ins Gericht

Star-Koch Sebastian Lege hat kürzlich in seiner ZDF-Reihe „besseresser“ auch die berühmten Halloren-Kugeln zerlegt – und an den Zutaten kein gutes Haar gelassen. Von vielen Ostdeutschen bekommt er dafür jetzt selbst sein Fett weg.

Chemnitz. Halloren-Kugeln waren in der DDR eine Rarität – sogenannte „Bückware“, für die Menschen anstanden und die Verkäufer nur auf Anfrage unter dem Ladentisch hervorholten. Die Rezeptur ist laut Hersteller seit DDR-Zeiten unverändert. Star-Koch Sebastian Lege hat sich die Kult-Kugeln neben anderen DDR-Klassikern nun in seiner ZDF-Show „besseresser“ vorgeknöpft – und den Zuschauern offenbart, welch ungesunde und günstige Zutaten in der Masse stecken.

Lege: Rezeptur Relikt der Mangelwirtschaft in der DDR

Dabei lässt Lege kein gutes Haar an der Rezeptur. Die kritisiert er als Relikt der Mangelwirtschaft in der DDR. Sein Vorwurf: lauter Zutaten, die man heute eigentlich nicht mehr verwenden müsste und sollte. So seien die Kugeln in der Geschmacksrichtung „Typ Sahne-Cacao“ an der Kakaobohne, die auf der Packung abgebildet ist, höchstens vorbeigegangen, so sein beißender Spott. Der Kakaoanteil im Schokoladenüberzug sei so gering, dass sich die Kugeln aus der DDR nicht einmal „Praline“ nennen dürften. Von der im Produktnamen vollmundig versprochenen Sahne in der Creme fehle sogar jede Spur. Zwar gibt der Hersteller an, die Rezeptur nicht geändert zu haben – doch genau das kommt bei Lege nicht gut an. „Mensch, seid doch ein bisschen großzügiger. Die Zeiten aus der DDR sind vorbei, es gibt jetzt alles in Hülle und Fülle“, sagt er.

Die Halloren-Schokoladenfabrik in Halle gilt als älteste in Europa. Bild: IMAGO/Steffen Schellhorn Die Halloren-Schokoladenfabrik in Halle gilt als älteste in Europa. Bild: IMAGO/Steffen Schellhorn

Zuschauer: Mir wurscht, was alles drin oder nicht drin ist

Was ihn aber selbst überrascht haben dürfte: Viele Ostdeutsche haben diese Kritik offenbar schon fast persönlich genommen. Sie verteidigen ihre Halloren-Kugeln à la DDR – und wollen, dass sie genau so bleiben, wie sie sind. So stellt ein Nutzer auf Facebook klar: „Ich liebe die Halloren-Kugeln. Mir wurscht, was alles drin oder nicht drin ist.“ Die bekannte Nuss-Nougat-Creme Nutella habe auch schlecht abgeschnitten – und trotzdem werde sie gern gekauft. Eine andere Frau schreibt, dass Halloren-Kugeln und andere Ostprodukte ja genauso schmecken sollten wie früher: „Rezeptur ändern? Nö! Gehe gleich morgen mal Halloren-Kugeln kaufen.“ Ein Mann kommentiert: „Wenn hier mehr Kakao einen besseren Geschmack brächte, hätte die Firma das schon längst angepasst. Aber offensichtlich schmecken die Dinger ganz genau, wie sie sind.“

In Halle werden die Halloren-Kugeln noch heute nach alter DDR-Rezeptur gefertigt. Bild: imago/Steffen Schellhorn In Halle werden die Halloren-Kugeln noch heute nach alter DDR-Rezeptur gefertigt. Bild: imago/Steffen Schellhorn

Kommentar: Dieses Dickerchen erklärt mir nicht, was schmeckt

Andere Zuschauer knöpfen sich sogar den TV-Star selbst vor. „Dieses Dickerchen erklärt mir nicht, was schmeckt“, so ein Kommentar. Ein anderer lautet: „Ein Wessi hat mir nicht das Leben im Osten und unsere Geschmäcker zu erklären.“ Eine Frau ergänzt: „Er weiß gar nicht, wie die früher geschmeckt haben. Also kann er sich kein Urteil erlauben.“ Und eine weitere Facebook-Nutzerin ätzt: „Der Typ ist eben ein Wessi und versteht nicht, warum wir im Osten unsere Halloren-Kugeln so haben wollen, wie sie sind.“

Unsinniger Ossi-Wessi-Zoff?

Es gibt aber auch einige zustimmende Kommentare, die mehr Sachlichkeit einfordern. „Die Sendung gibt es jetzt schon seit 2013“, so ein Nutzer. „Ich verstehe die Aufregung nicht, bloß weil mal einige DDR-Klassiker an der Reihe sind. (...) Also bleibt locker und macht nicht aus jeder Mücke einen Elefanten.“ Und ein anderer kommentiert: „Er hat doch zu 100 Prozent recht. Natürlich könnte man die besser machen. Ist bei vielen Produkten so. Er deckt doch nur auf, was wir eigentlich schon wissen, nur nicht in der Tiefe. Der DDR-Shitstorm ist also vollkommen unsinnig.“

Das sagt Lege über den Sinn der Sendung

Tatsächlich bekommen in der „besseresser“-Reihe viele Produkte von Sebastian Lege ihr Fett weg. Vom Apfelkorn bis zum Fertigprodukt - der Produktentwickler und TV-Koch schaut sich die beliebtesten Lebensmittel im Supermarktregal an, probiert sie, zerlegt sie in ihre Bestandteile und baut sie sogar nach. In einem Interview erklärte der Lebensmittel-Experte einmal, es gehe ihm auch gar nicht darum, anderen vorzuschreiben, was sie essen sollen. Er wolle nur „sensibilisieren, sich wieder auf eine natürlichere Art und Weise zu ernähren und ein bisschen mehr auf verarbeitete Lebensmittel zu verzichten“. (juerg)

Die „besseresser“-Folge zu den DDR-Produkten ist in der ZDF-Mediathek hier abrufbar.