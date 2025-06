Bis zu 35 Grad, höchste Waldbrandgefahr: So wird das Wochenendwetter in Sachsen

„Wo bleibt der Sommer?“, muss am kommenden Wochenende im Freistaat wahrlich keiner mehr fragen. Es wird hochsommerlich heiß. Und das birgt auch Gefahren.

Chemnitz. Am Wochenende schwitzt Sachsen bei hochsommerlichen Temperaturen. Werte deutlich über 30 Grad sind möglich.

Der Samstag startet bereits hochsommerlich, wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Telefon berichtet: Höchstwerte von bis zu 29 Grad erwarten die Menschen im Freistaat. Der Sonntag legt dann nochmal eine ordentliche Schippe drauf: „Wir haben einen Zustrom von heißer Luft aus Südeuropa, da können wir durchaus Tageshöchsttemperaturen von um die 32 Grad erreichen.“

Waldbrände: „Sehr hohe Gefahr“ im Norden

Besonders heiß wird es laut dem DWD Experten im Norden Sachsens sowie in Städten wie etwa Leipzig oder Dresden – dort kann das Quecksilber durchaus auf bis zu 35 Grad steigen! Da heißt es vor allem: ausreichend trinken.

Die Hitze bleibt nicht ohne Folgen. So ist die Waldbrandgefahr am Sonntag entsprechend hoch. In Stadt und Kreis Leipzig sowie in den südlichen Kreisen Meißen, Görlitz und Bautzen steigt die Gefahrenstufe auf „hohe Gefahr“, in Dresden sowie den nördlichen Kreisen Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz gar auf die höchste Stufe „sehr hohe Gefahr“.

Am Sonntag steigt die Waldbrandgefahr im Norden Sachsens teils auf die höchste Warnstufe. Bild: Screenshot: Mitteldeutsche Agentur für Informationsservice GmbH Am Sonntag steigt die Waldbrandgefahr im Norden Sachsens teils auf die höchste Warnstufe. Bild: Screenshot: Mitteldeutsche Agentur für Informationsservice GmbH

Am Montag deutliche Abkühlung

Bleibt uns die Hitze erhalten? Nein, so Experte Oehmichen. „Das ist wirklich nur eine vorübergehende Sache.“ Durch eine Kaltfront sinken die Temperaturen bereits am Montag deutlich ab, dann nur noch auf maximal 25 Grad. Am Dienstag sogar knapp drunter. Allerdings steigen die Werte ab Mittwoch wieder leicht an – dann auf bis zu 28 Grad.

Während der Temperatursturz am Montag mit flächendeckenden Niederschlägen sowie Gewittern und an manchen Stellen womöglich sogar Starkregen einhergeht, bestimmt ein Mix aus Sonne, Wolken, Wind und gelegentlichen Schauern den Rest der kommenden Woche.

Und: Eine erneute Hitze, wie jetzt am Sonntag, ist auch erstmal nicht in Sicht. (phy)