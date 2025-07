Bis zu 39 Grad, tropische Nacht, höchste Waldbrandgefahr: Das kommt am Mittwoch auf Sachsen zu

Im Freistaat herrscht fast flächendeckend höchste Waldbrandgefahr. Am Mittwoch werden es bis zu 39 Grad. Am Donnerstag kann es stürmisch werden. Was Sie jetzt wissen müssen.

Chemnitz. Bis Mitte dieser Woche heißt es in Sachsen noch: schwitzen, schwitzen, schwitzen! Hochsommerliche Temperaturen bis fast an die 40-Grad-Marke rollen auf den Freistaat zu. Mächtig warm wird es schon am heutigen Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig vorhersagt: „Heute sonnig und heiß.“ Bis zu 35 Grad sind demnach örtlich drin. In der Nacht soll es klar werden, bevor dann am Mittwoch der Hitze-Hammer noch einmal richtig zuschlägt.

Mittwoch wird Hitze-Höhepunkt

Am Mittwoch erreicht die Hitze ihren Höhepunkt: Verbreitet herrschen im Freistaat dann laut DWD Werte von 36 bis teils auch 39 Grad. Die Großstädte könnten sich zu Glutöfen verwandeln. Kühlere Temperaturen verspricht erst der Donnerstag mit laut DWD Höchstwerten von 25 bis 28 Grad in Sachsen. Am Donnerstag kann es dann morgens auch vereinzelt schon zu ersten Schauern oder auch Gewittern kommen. „Örtlich kräftiger ausfallend“, schreibt der DWD. Im Erzgebirge schließen die Experten in der Nacht zu Freitag dann weitere Schauer oder Gewitter nicht aus. Die Temperaturen gehen nachts auf 14 bis 11 Grad zurück. Am Freitag soll es dann den Vorhersagen zufolge merklich angenehmer mit Höchstwerten von 24 bis 27 Grad werden, im Bergland 18 bis 24 Grad.

Waldbrandgefahr steigt auf höchste Stufe

Wie kräftig die Gewitter im Freistaat örtlich ausfallen werden und ob es möglicherweise wieder zu Sturzregen kommen wird, ist noch offen. Was jedoch klar ist: Die Kombination aus Hitze und Trockenheit hat die Waldbrandgefahr in Sachsen bis zum Dienstag inzwischen fast flächendeckend auf die zweithöchste Warnstufe steigen lassen. Im Kreis Nordsachsen ist bereits die höchste Stufe („sehr hohe Gefahr“) ausgerufen worden. Es ist schon zu mehreren kleinen Bränden gekommen.

Tropische Nächte in Sachsen

In der Nacht auf Mittwoch und auf Donnerstag steht vielen Sachsen eine tropische Nacht ins Haus – das Thermometer fällt örtlich nicht unter 20 Grad. In den Nächten zu Freitag und Samstag können die Menschen aber einmal durchatmen. Es sollen laut DWD im Freistaat kühlere 11 bis 14 Grad werden.

In der kommenden Woche sollen die Temperaturen im Freistaat dann ersten Vorhersagen zufolge wieder auf über 30 Grad klettern. Experten raten daher weiter: ausreichend trinken, schattige Plätze suchen und nachts gut durchlüften. (phy/juerg)