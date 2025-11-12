Briefe, Postkarten und Pakete: Diese Fristen gelten für Weihnachtspost, damit sie bis Heiligabend ankommt

Ob eine Postkarte an die Lieben oder ein Päckchen mit Geschenken: Damit alles pünktlich zum Fest der Liebe ankommt, gelten bei der Post Fristen. Wir haben den Überblick.

Chemnitz. Es ist Mitte November und Heiligabend rückt langsam näher. Sie möchten Ihren Lieben Briefe oder gar Pakete schicken? Damit alles rechtzeitig zum Fest ankommt, müssen Sie diese Fristen kennen.

Weihnachtspost ins Ausland

Wer von Deutschland aus Pakete und Päckchen an seine Lieben außerhalb Europas schicken möchte, für den tickt langsam die Uhr. Laut DHL ist der späteste Abgabetermin der 26. November. Wer in direkte Nachbarländer versendet, hat dafür bis zum 15. Dezember Zeit, für das restliche europäische Ausland endet bereits am 11. Dezember die Frist.

Wer Weihnachtsbriefe und Postkarten an seine Lieben außerhalb Europas verschicken will, muss dies bis zum 5. Dezember tun, innerhalb Europas ist bis zum 12. Dezember Zeit.

Das gilt innerhalb Deutschlands

Wer innerhalb Deutschlands Postkarten und Pakete verschickt, kann sich noch bis kurz vor Heiligabend Zeit lassen. Innerdeutsche Pakete und Päckchen müssen spätestens am Samstag, 20. Dezember, aufgegeben werden – am gleichen Tag ist auch der spätestmögliche Einwurftermin für Briefe und Postkarten.

Wer eine Express-Sendung aufgibt, hat dazu noch bis Montag, 22. Dezember, die Gelegenheit.

Tipp: Um Stress in der Vorweihnachtszeit zu vermeiden, warten Sie mit dem Absenden nicht bis auf den letzten Drücker. Lieber die Sendungen entspannt ein paar Tage vorher auf die Reise schicken. (phy)