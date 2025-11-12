Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Briefe, Postkarten und Pakete: Diese Fristen gelten für Weihnachtspost, damit sie bis Heiligabend ankommt

In der Vorweihnachtszeit hat die Post wieder alle Hände voll zu tun mit Päckchen und Paketen, die zu Heiligabend bei ihren Empfängern ankommen sollen.
In der Vorweihnachtszeit hat die Post wieder alle Hände voll zu tun mit Päckchen und Paketen, die zu Heiligabend bei ihren Empfängern ankommen sollen. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
In der Vorweihnachtszeit hat die Post wieder alle Hände voll zu tun mit Päckchen und Paketen, die zu Heiligabend bei ihren Empfängern ankommen sollen.
In der Vorweihnachtszeit hat die Post wieder alle Hände voll zu tun mit Päckchen und Paketen, die zu Heiligabend bei ihren Empfängern ankommen sollen. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Briefe, Postkarten und Pakete: Diese Fristen gelten für Weihnachtspost, damit sie bis Heiligabend ankommt
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob eine Postkarte an die Lieben oder ein Päckchen mit Geschenken: Damit alles pünktlich zum Fest der Liebe ankommt, gelten bei der Post Fristen. Wir haben den Überblick.

Chemnitz.

Es ist Mitte November und Heiligabend rückt langsam näher. Sie möchten Ihren Lieben Briefe oder gar Pakete schicken? Damit alles rechtzeitig zum Fest ankommt, müssen Sie diese Fristen kennen.

Weihnachtspost ins Ausland

Wer von Deutschland aus Pakete und Päckchen an seine Lieben außerhalb Europas schicken möchte, für den tickt langsam die Uhr. Laut DHL ist der späteste Abgabetermin der 26. November. Wer in direkte Nachbarländer versendet, hat dafür bis zum 15. Dezember Zeit, für das restliche europäische Ausland endet bereits am 11. Dezember die Frist.

Wer Weihnachtsbriefe und Postkarten an seine Lieben außerhalb Europas verschicken will, muss dies bis zum 5. Dezember tun, innerhalb Europas ist bis zum 12. Dezember Zeit.

Das gilt innerhalb Deutschlands

Wer innerhalb Deutschlands Postkarten und Pakete verschickt, kann sich noch bis kurz vor Heiligabend Zeit lassen. Innerdeutsche Pakete und Päckchen müssen spätestens am Samstag, 20. Dezember, aufgegeben werden – am gleichen Tag ist auch der spätestmögliche Einwurftermin für Briefe und Postkarten.

Wer eine Express-Sendung aufgibt, hat dazu noch bis Montag, 22. Dezember, die Gelegenheit.

Tipp: Um Stress in der Vorweihnachtszeit zu vermeiden, warten Sie mit dem Absenden nicht bis auf den letzten Drücker. Lieber die Sendungen entspannt ein paar Tage vorher auf die Reise schicken. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
3 min.
Chemnitz: Als ein Brief 5 Milliarden Mark kostete
Eine alte Postkarte vom 1. Dezember 1923 wurde in der Inflation mit fünf Milliarden Mark frankiert.
Inflationspost, geschwärzte Hitlermarken, DDR-Post mit provokanter Frankierung für den Westen: All das bietet eine Briefmarkenschau im alten Flughafen von Chemnitz.
Steffi Hofmann
10.11.2025
5 min.
„Pietätlos“, „makaber“: Protest gegen Theaterstück über Todesfahrt vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
Magdeburg, 20. Dezember 2024: Nach der Todesfahrt ist der Weihnachtsmarkt mit Flatterband abgesperrt.
Sechs Tote, über 300 Verletzte: Nach der Bluttat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht der Täter ab Montag vor Gericht. Ein geplantes Theaterstück sorgte zuvor für Unverständnis und Protest.
Patrick Hyslop
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel