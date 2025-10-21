Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Aufstockerin wider Willen: Wegen eines pflegebedürftigen Kindes kann Saskia Schaarschmidt aus Chemnitz zeitlich nur eingeschränkt arbeiten. „Viele Leute sind nicht von sich aus im Bürgergeld gelandet“, sagt sie.
Aufstockerin wider Willen: Wegen eines pflegebedürftigen Kindes kann Saskia Schaarschmidt aus Chemnitz zeitlich nur eingeschränkt arbeiten. „Viele Leute sind nicht von sich aus im Bürgergeld gelandet“, sagt sie. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Aufstockerin wider Willen: Wegen eines pflegebedürftigen Kindes kann Saskia Schaarschmidt aus Chemnitz zeitlich nur eingeschränkt arbeiten. „Viele Leute sind nicht von sich aus im Bürgergeld gelandet“, sagt sie.
Aufstockerin wider Willen: Wegen eines pflegebedürftigen Kindes kann Saskia Schaarschmidt aus Chemnitz zeitlich nur eingeschränkt arbeiten. „Viele Leute sind nicht von sich aus im Bürgergeld gelandet“, sagt sie. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Bürgergeld-Debatte: Sachsen verzeichnet Rückgang bei Empfängern
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steigende Kosten für Bürgergeld heizen die Diskussion um eine weitergehende Reform an. Doch die Anzahl der Empfänger sinkt, im Freistaat und darüber hinaus.

Die Anzahl der Bürgergeld-Empfänger im Freistaat ist in den letzten Monaten leicht gesunken. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die neuesten Angaben liegen demnach bis Juni dieses Jahres vor. In diesem Monat bezogen laut Bundesagentur in Sachsen 238.000 Menschen Bürgergeld und damit rund 10.000 weniger als noch im Jahr zuvor. Gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:17 Uhr
3 min.
Jetzt wird's ungemütlich: "Joshua" bringt Sturm und Regen
Das Sturmtief "Joshua" bestimmt ab Donnerstag maßgeblich das Wetter in Mitteleuropa.
Stürmischer Herbst: Wo orkanartige Böen und raues Wetter erwartet werden, erklärt der Deutsche Wetterdienst.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
01.09.2025
4 min.
Ukrainerinnen im Vogtland: „Sich vom Bürgergeld freizuschwimmen, ist schwer“
Olga Kharchenko betreibt das ukrainisches Restaurant U-Mohn in der Plauener Herrenstraße.
Die Zahl der im Vogtlandkreis registrierten Ukrainer hat sich seit März 2022 fast verdreifacht. Der überwiegende Teil davon sind Frauen. Welche Rolle spielt das Bürgergeld für sie und wie steht es um ihre beruflichen Perspektiven?
Claudia Bodenschatz
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12.09.2025
3 min.
Arbeitspflicht für alle Bürgergeld-Empfänger? Bundesministerium senkt über Idee aus dem Thüringer Vogtland den Daumen
Ihr Ministerium erteilt einer Forderung aus dem Thüringer Vogtland eine klare Absage: Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales.
Nach guten Erfahrungen mit Asylbewerbern fordert der Landrat von Greiz, alle Bürgergeld-Empfänger zu gemeinnützigen Tätigkeiten heranzuziehen. Warum das zuständige Ministerium davon nicht viel hält.
Frank Hommel
Mehr Artikel