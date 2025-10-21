Bürgergeld-Debatte: Sachsen verzeichnet Rückgang bei Empfängern

Sachsen
Steigende Kosten für Bürgergeld heizen die Diskussion um eine weitergehende Reform an. Doch die Anzahl der Empfänger sinkt, im Freistaat und darüber hinaus.
Die Anzahl der Bürgergeld-Empfänger im Freistaat ist in den letzten Monaten leicht gesunken. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die neuesten Angaben liegen demnach bis Juni dieses Jahres vor. In diesem Monat bezogen laut Bundesagentur in Sachsen 238.000 Menschen Bürgergeld und damit rund 10.000 weniger als noch im Jahr zuvor. Gut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.