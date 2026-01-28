MENÜ
Der Grenzübergang in Reitzenhain bildete viele Jahre zusammen mit der Autobahn 13 bei Breitenau das obere Ende der Balkanroute nach Sachsen, wird aber inzwischen von Schleusern gemieden.
Der Grenzübergang in Reitzenhain bildete viele Jahre zusammen mit der Autobahn 13 bei Breitenau das obere Ende der Balkanroute nach Sachsen, wird aber inzwischen von Schleusern gemieden. Bild: Kristian Hahn
Sachsen
Bundespolizei-Bilanz für 2025: Anzahl unerlaubt eingereister Migranten halbiert
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dominierten bislang vor allem Afghanen und Syrer das illegale Migrationsgeschehen in Sachsen, führt nun eine Nationalität die Statistik an.

Deutlich weniger Migranten haben 2025 versucht, illegal über die sächsischen Außengrenzen einzureisen. Der für den Freistaat zuständigen Bundespolizeidirektion Pirna zufolge waren rund 4900 Menschen von Januar bis Dezember dabei ertappt worden. Gegenüber dem Vorjahr (rund 9800) war das eine Halbierung, sagte Sprecher Marcel Pretzsch.
