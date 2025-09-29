Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dr. Tilman Zimmermann-Werner, Geschäftsführer der Sächsischen Energieagentur (Saena), in seinem Büro in Dresden.
Dr. Tilman Zimmermann-Werner, Geschäftsführer der Sächsischen Energieagentur (Saena), in seinem Büro in Dresden. Bild: Oliver Hach
Dr. Tilman Zimmermann-Werner, Geschäftsführer der Sächsischen Energieagentur (Saena), in seinem Büro in Dresden.
Dr. Tilman Zimmermann-Werner, Geschäftsführer der Sächsischen Energieagentur (Saena), in seinem Büro in Dresden. Bild: Oliver Hach
Sachsen
Coaching für die Energiewende: Wie unabhängig ist die Saena, Herr Zimmermann-Werner?
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden. Im Auftrag der Regierung soll die Energieagentur Saena die Energiewende in Sachsen voran bringen. Im Interview erklärt der Geschäftsführer, wo dabei Hürden und Grenzen liegen.

Freie Presse: Herr Zimmermann-Werner, die sächsische Energieagentur beschreibt sich als unabhängiges Beratungs- und Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien. Was ist Ihr Hauptziel, warum gibt es die Saena?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
18:00 Uhr
5 min.
Thomas Walther zur Energiewende im Erzgebirge: Ohne Bürgerbeteiligung wird es nicht gehen
Thomas Walther vor dem 40-KWh-Speicher im Keller der Grundschule.
Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen für Solarstrom neu ordnen. Was bedeutet das für regionale Initiativen wie die Bürgerenergie Erzgebirge? Vorstand Thomas Walther spricht über Chancen, Grenzen – und warum die Genossenschaft vor allem auf Nähe setzt.
Mike Baldauf
29.09.2025
8 min.
Mittelsachsen bekommt ein Bürgerwindrad: Ein Dorf im Norden Sachsens zeigt, wie es gehen kann
Vorbild für Mittelsachsen: Jan Stoye und Kristina Wittig am Windrad der Energiegenossenschaft egNEOS im Windpark Streumen in der Gemeinde Wülknitz.
In Wülknitz bei Riesa steht Sachsens erstes genossenschaftliches Windrad. Bei Freiberg soll es bald ein zweites geben. Wie kann Bürgerbeteiligung bei der Energiewende helfen?
Oliver Hach
Mehr Artikel