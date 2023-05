"Corona-Denkmal" in Zinnwald: Freie Sachsen ziehen vors Oberverwaltungsgericht

Der Streit um das sogenannte "Corona-Denkmal" der rechtsextremen Freien Sachsen bleibt weiter ein Fall für die Gerichte. Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht Dresden mitgeteilt, dass ein am 29. April auf einem Privatgrundstück in Zinnwald-Georgenfeld errichteter "Gedenkstein" gegen die Corona-Politik entfernt werden soll. Damit wurde eine...