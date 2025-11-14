„Da entsteht ein komplett neuer Berg im Erzgebirge“: Das Bergbau-Projekt und das schwierige Ringen um Zustimmung

Unter Zinnwald soll großflächig Lithium abgebaut werden. Der Freistaat fördert das Projekt. Doch vor Ort sind die Vorbehalte riesig. Kann ein neues Format der Mitbestimmung das wirklich ändern?

Schwarz gekleidete Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stehen vor der Tür. An der Seite parkt ein Polizeifahrzeug. Jemand hat einen Bauzaun aufgestellt und daran ein Plakat befestigt. "Keine Lithiumgier in unserer Heimat", steht darauf. Besucher warnen auf Schildern vor verschmutztem Grundwasser. Zwei Frauen entrollen ein Plakat. Es ist wie ein...