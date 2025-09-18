Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Das Schlimmste war, dass mir niemand geholfen hat" - Wie kann Zivilcourage gelingen?

„Das Schlimmste war, dass mir niemand geholfen hat" - Wie kann Zivilcourage gelingen?
Von Josua Gerner
Wieso riskieren manche ihr Leben, um anderen zu helfen und viele stehen wie gelähmt daneben? Der 19. September ist „Tag der Zivilcourage". Im Ernstfall kann der Preis für mutiges Engagement hoch sein.

Im März 2022 wurde Frédéric Bußmann auf dem Heimweg nach der Arbeit verprügelt. Damals war er noch der Direktor der Chemnitzer Kunstsammlungen. Es war zwischen 20 und 21 Uhr, als er bei einem Skatepark vorbeilief. Er hörte betrunkene Jugendliche grölen. Er dachte sich nicht viel dabei und ging weiter. Doch als er Naziparolen wie „Sieg...
