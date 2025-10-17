Das Wetter in Sachsen am letzten Herbstferien-Wochenende: Schneit es im Erzgebirge?

Die Herbstferien neigen sich in Sachsen ihrem Ende entgegen. Wie wird das Wochenend-Wetter: Gibt es Sonne, Regen oder Schnee? Die „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Chemnitz. Alles hat ein Ende, auch die Herbstferien in Sachsen. Nun steht das letzte Ferienwochenende bevor – und das wird teils nochmals richtig schön, wenn auch spürbar frischer.

Am heutigen Freitag wird bei Höchstwerten von bis zu 14 Grad Celsius das regnerische Wetter noch andauern, verrät Robert Noth vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. „Wir erleben allerdings einen Wetterwechsel – und es kommt die erste Kältephase dieses Herbstes.“

Am Samstag setzt sich von der Nordsee her ein Hochdruckgebiet durch und legt sich über Deutschland. Sachsen startet morgen zunächst noch mit Bewölkung in den Tag. „Aber im Tagesverlauf heitert es immer mehr auf.“

Nachtfrost: Empfindliche Pflanzen reinholen

Das wird zuerst von Norden her passieren, am Mittag und Nachmittag dann auch im Chemnitzer Raum. „Am Abend ist es dann vielerorts in Sachsen mehr oder weniger klar“, prognostiziert Noth. Allerdings wird es – bedingt durch eine Kaltfront – merklich kühler im Freistaat: Die Höchstwerte liegen dann zwischen 9 und 11 Grad. „Im oberen Bergland vielleicht sogar nur 6 bis 9 Grad Celsius.“

Apropos Kälte: Die Nacht auf Sonntag bringt bei 0 bis -4 Grad den ersten verbreiteten Frostnacht mit sich. „Am Boden kann es auch mal unter -5 Grad gehen“, so der DWD-Experte. Wichtig darum: „Wer noch nicht alle empfindlichen Pflanzen reingeholt hat, sollte das dann tun.“

Am Sonntag dominiert zwar noch der Hochdruckeinfluss. „Aber man merkt dann, dass von Westen her ein Tiefdruckgebiet heranzieht.“ Dessen Bewölkung zieht schon am Sonntag auf. „Es ist zwar weiterhin mit heiteren Abschnitten zu rechnen, aber wir haben immer mal wieder Wolkenfelder, die durchziehen“, sagt der Meteorologe.

Trotz Kälte: Kein Schnee im Erzgebirge

Alles in allem sei der Sonntag aber „ein trockener und auch noch recht freundlicher Tag“. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad.

Übrigens: Mit Schnee im Erzgebirge rechnet der Meteorologe am Wochenende trotz der nächtlichen Kälte nicht. „Wir haben zwar zunächst noch diese feuchte, leicht regnerische Luftmasse. Das heißt, es wird heute und bis morgen Früh auf jeden Fall im Erzgebirge regnen.“

Aber: Die Kälte setzte sich erst im Lauf des Samstags und in der Nacht auf Sonntag durch. „Das geht einher mit trockener, polarer Luft und dem Hochdruckgebiet, von daher ist da dann kein Niederschlag mehr möglich.“ Kurzum: Regen ja, Schnee nein.

Auch wenn es am Wochenende etwas kühler wird: Das Wochenende sollte man in Sachsen genießen. Wer den goldenen Oktober sucht, der findet ihn am ehesten am Samstagnachmittag. Aber auch der Sonntag könnte nochmal ein schöner Tag werden.

Neue Woche mild, aber wechselhaft

Das ändert sich dann definitiv ab Montag. Dann kehrt der eher schmuddelige Herbst zurück. In der Nacht auf Montag sinken die Werte auf 0 bis 5 Grad, flächendeckender Frost ist dann wohl kein Thema mehr. Die neue Woche startet dann unter Tiefdruckeinfluss bei 12 bis 15 Grad wechselhaft und zeitweise regnet es.

Sachsen könnte am Montag allerdings wettermäßig gespalten sein: „Da das Tief von Westen kommt und das Hoch sich erst mal verabschieden muss, kann es sein, dass in Ostsachsen durchaus noch mal ein bisschen mehr Sonne vorhanden ist, als im westlichen Teil.“

Der Rest der Woche bleibt bei 15 bis 17 Grad wechselhaft. Wer also dieses Wochenende Gelegenheit hat, rauszugehen, der kann kommende Woche von den Erinnerungen an goldenes Herbstwetter zehren. (phy)