Dauer, Inhalt, Gehalt: Das sind die Details von Sachsens neuem Plan gegen Lehrermangel

Der Freistaat will Oberschüler für den Lehrerberuf begeistern. Wie aber funktioniert das? Was steht auf dem Lehrplan? Wie lange dauert die Ausbildung? Und was können Absolventen verdienen?

Sachsen fehlt es an Lehrern, vor allem in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Abhilfe verspricht sich der Freistaat von einem neuen Schulversuch. Der ebnet Oberschülern den Weg zu Oberschullehrern. Die „Freie Presse" stellt die Details vor.