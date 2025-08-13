Debatte ums Bürgergeld: Fast 34.000 Ukrainer in Sachsen ohne Job

Während deutschlandweit jeder dritte Geflüchtete aus der Ukraine arbeitet, fällt die Beschäftigungsquote in Sachsen niedriger aus. Kritiker sehen die Schuld bei der Höhe des Bürgergelds, während der Gewerkschaftsbund vor Polemik warnt.

Sachsen hinkt hinterher, was die Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt betrifft. Während deutschlandweit inzwischen jeder dritte Geflüchtete mit ukrainischem Pass auch eine Arbeitsstelle hat, liegt die Beschäftigungsquote in Sachsen bei nur etwa 29 Prozent — und damit vier Prozentpunkte unter dem... Sachsen hinkt hinterher, was die Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine auf dem Arbeitsmarkt betrifft. Während deutschlandweit inzwischen jeder dritte Geflüchtete mit ukrainischem Pass auch eine Arbeitsstelle hat, liegt die Beschäftigungsquote in Sachsen bei nur etwa 29 Prozent — und damit vier Prozentpunkte unter dem...