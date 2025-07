Der A380 von Global in Dresden: Warum war das größte Passagierflugzeug der Welt in Sachsen?

Flugzeuge müssen fliegen, um mit ihnen Geld zu verdienen. Der A380 von Global Airlines ist aber nur sehr selten am Himmel zu sehen. Jetzt hob er in Dresden ab - zum letzten Mal?

Dresden. Normalerweise startet und landet kein A380 in Dresden. Die Ausmaße der Maschine sind zu gewaltig: 73 Meter lang, 24 Meter hoch. Vor allem aber reicht die 2850 Meter lange Startbahn für die bis zu 560 Tonnen Startgewicht zum Abheben eigentlich gar nicht aus. Deshalb kommt auch der A380 der britischen Fluggesellschaft Global Airlines nur leer in die Landeshauptstadt - zur Wartung.

In Südfrankreich auf einem Verwahrflugplatz gelandet

Was genau die Elbe Flugzeugwerke (EFW) an dieser Maschine jetzt gemacht haben, ist ein Geheimnis. Am Mittwoch verabschiedeten sich die EFW-Mitarbeiter aber wieder von diesem Flieger. Die Maschine startete vom Flughafen Dresden aus in Richtung Frankreich. Gegen 16 Uhr landete sie dann auf dem Flughafen Lourdes im Südwesten Frankreichs.

Dieser Airport wird seit einigen Jahren zunehmend als Flugzeugfriedhof genutzt, um Flugzeuge auszuschlachten und zu verwerten. Es werden dort aber auch Maschinen abgestellt, die nur vorübergehend stillgelegt werden sollen. Auf dem Flughafen Lourdes gibt es nämlich viele Flugzeugabstellplätze, die für den laufenden Betrieb nicht benötigt werden.

Wie lange der A380 der Global Airlines dort nun aber stehen soll, ob er lediglich geparkt oder aber ausgeschlachtet werden soll, ist offen. Konkrete Angaben dazu hat Global Airlines bislang nicht gemacht.

A380 sollte für Transatlantikflüge eingesetzt werden

Global Airlines war ursprünglich gegründet worden, um Transatlantikflüge mit einer reinen A380-Flotte anzubieten. Einen regulären Flugbetrieb hat Global Airlines bislang noch nicht aufgenommen. Das Unternehmen selbst betont zwar, weiterhin am Ziel festzuhalten, eigene Linienflüge über den Atlantik anzubieten. Laut einem Bericht des „Aerotelegraph“ soll Global Airlines gerade sogar Gespräche mit potenziellen Investoren über den Kauf weiterer A380 führen. Zugleich soll das Unternehmen aber auch erwägen, ins Wet-Lease-Geschäft einzusteigen, also Flugzeuge samt Crew an andere Airlines zu vermieten - als ergänzende Option.

Mega-Wartungsvertrag mit Dresden

Die EFW haben mit Global Airlines im vergangenen Jahr einen Millionen-Deal zur Wartung des A380 perfekt gemacht. Die Dresdner hatten schon Erfahrung mit diesen Airbus-Doppeldeckern, die je nach Konfiguration Platz für Platz für 520 bis 853 Passagiere bieten. An insgesamt 50 Maschinen dieses Typs habe man bereits gearbeitet, so die EFW damals.

So schickt zum Beispiel Qanats schon seit 2019 ihre Großraumflugzeuge vom Typ A380 nach Dresden, um Wartungsarbeiten durchzuführen. Eine speziell gebaute Halle kann den Doppeldecker in der Landeshauptstadt aufnehmen.

Illustre Kundschaft

Auch Lufthansa ließ bereits A380-Maschinen in Dresden warten. Die seit 2018 durchgeführten IL-Checks (Intermediate Layover Check/Tiefgehende Kontrolle aller Bauteile) dauern jeweils etwa zwei bis vier Wochen und stehen alle drei bis fünf Jahre an. Emirates-A380 wurden in Dresden beispielsweise auf Haarrisse an den Flügelholmen hin untersucht. Die EFW beschäftigen mehr als 2000 Mitarbeiter und erzielten nach eigenen Angaben 2023 einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro. (juerg)