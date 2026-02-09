Die Firma Seamless Therapeutics will mit speziellen Enzymen Gendefekte reparieren und so bislang unheilbare Erbkrankheiten bekämpfen. Hinter dem Unternehmen liegt jahrelange Forschung. Vor ihm auch.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten aus der sächsischen Wirtschaft. Langfristig könnte es sich in dem Fall sogar um gute Nachrichten für Millionen von Menschen handeln, die an bislang unheilbaren Erbkrankheiten leiden. Ein sächsisches Biotec-Start-up, das sich auf den Weg gemacht hat, diese Krankheiten mittels Gen-Technologie zu...