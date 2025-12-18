MENÜ
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Sachsen
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Von Frank Hommel
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.

Der rascher als zunächst erwartet fortschreitende Verfall der Agra-Brücke in Markkleeberg zwingt den Freistaat zum umgehenden Handeln. Wie das Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung mitgeteilt hat, soll der westliche Strang der Brücke bald komplett außer Betrieb genommen werden. Voraussichtlich im März, so das Ministerium,...
Mehr Artikel