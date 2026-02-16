MENÜ
Eine Mitarbeiterin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe mit einer Chipkarte für Bus und Bahn. Bei Preiserhöhungen kündigen Kunden ihr Deutschlandticket - aber danach wird es spannend.
Eine Mitarbeiterin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe mit einer Chipkarte für Bus und Bahn. Bei Preiserhöhungen kündigen Kunden ihr Deutschlandticket - aber danach wird es spannend. Bild: CVAG
Eine Mitarbeiterin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe mit einer Chipkarte für Bus und Bahn. Bei Preiserhöhungen kündigen Kunden ihr Deutschlandticket - aber danach wird es spannend.
Eine Mitarbeiterin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe mit einer Chipkarte für Bus und Bahn. Bei Preiserhöhungen kündigen Kunden ihr Deutschlandticket - aber danach wird es spannend. Bild: CVAG
Sachsen
Deutschlandticket wieder teurer: So reagieren Fahrgäste in Sachsen
Redakteur
Von Oliver Hach
Der monatliche Pauschalpreis für den ÖPNV wurde zum zweiten Mal erhöht, es gab Kündigungen. Ist das Deutschlandticket noch attraktiv? So sieht es in der Region aus.

Mit einem einzigen Fahrschein zum monatlichen Pauschalpreis den ÖPNV im ganzen Bundesgebiet nutzen: Das Deutschlandticket hat das Fahren mit Bus und Bahn im Regionalverkehr für viele Menschen attraktiver gemacht. Doch seit der Einführung im Mai 2023 wurde schon zweimal der Preis erhöht. Erst kostete das Ticket 49 Euro, ab 2025 dann 58 Euro und...
