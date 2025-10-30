Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Die Finanzlage ist dramatisch“: Dresdner OB Dirk Hilbert will höheren Mehrwertsteuer-Anteil vom Bund

Ohne Finanzhilfen werde die die kommunale Selbstverwaltung und die Akzeptanz der Demokratie beschädigt, beklagt der Dresdner Oberbürgermeister Hilbert.
Ohne Finanzhilfen werde die die kommunale Selbstverwaltung und die Akzeptanz der Demokratie beschädigt, beklagt der Dresdner Oberbürgermeister Hilbert.
Sachsen
„Die Finanzlage ist dramatisch“: Dresdner OB Dirk Hilbert will höheren Mehrwertsteuer-Anteil vom Bund
Von Tobias Wolf
In einem Brandbrief fordern die Rathauschefs von Dresden und anderen Städten wegen steigender Sozialausgaben mehr Geld von Bund und Ländern oder eine Übernahme ihrer Kassenkredite.

Angesichts drastischer Defizite fordern Dresden und andere Landeshauptstädte von der Bundesregierung und den Ländern eine Neugestaltung der Kommunalfinanzierung. In einem Brandbrief an Kanzler Friedrich Merz und die Ministerpräsidenten verlangen die Oberbürgermeister eine Gesetzesänderung.
